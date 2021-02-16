أفضل 3 تطبيقات VPN لتسريع الآنترنت على هاتفك آندرويد و iOS

سواءا كنت تتوفر على هاتف بنظام تشغيل الآندرويد أو بنظام تشغيل الـ iOS بمعنى هاتف آيفون ، فإنه يمكنك الاسفتادة من التطبيقات التي سوف نشاركها معك في هذا الموضوع ، و هي عبارة عن افضل برنامج vpn توفر لك العديد من المزايا المختلفة و التي أنت بالتأكيد بحاجة إليها .

توفر لك تطبيق VPN أول شيء امكانية تسريع الانترنت عبر استعمال خوادم اخرى ، الى جانب انها تساعدك على تصفح الانترنت بشكل مخفي نظرا لانك تقوم بتغيير موقعك الجعرافي ، و اكثر 3 تطبيقات جيدة يمكنك استعمالها هي على هذا الشكل :

1 – تطبيق Faster & Safer Internet

هذا التطبيق مجاني و سهل جدا في الاستخدام و يتيح لك امكانية الحماية و اخفاء هويتك و في نفس الوقت تسريع الانترنت اذا كنت تعاني من انترنت ضعيف .

2 – تطبيق NordVPN: VPN Fast & Secure

التطبيق الثاني الاكثر شهرة هو NordVPN: VPN Fast & Secure و لا شك أنك سمعت به من قبل ، و ان لم تكن تعرفه فهو يوفر مزايا عديدة من بينها امكانية اختيار البلد الذي ترغب في ان تستعمله للاتصال بالانترنت ، حيث يمكنك الاختيار بين دول عديدة .

3 – تطبيق xpressvpn

تطبيق xpressvpn يعتبر من بين أوائل التطبيقات في مجال اخفاء الهوية و تسريع الاتصال بالانترنت و يمكنك استعماله ايضا بنفس الطرق السابقة ، حيث ما عليك سوى تحميله ثم القيام بتشغيله و الاتصال بالنت .