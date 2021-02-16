أسعار ومواصفات هيونداي أكسنت RB

أعلنت شركة هيونداي في مصر عن طرح اصدار جديد كموديل لعام 2021 من طراز أكسنت RB، بالأسواق المحلية، لتصبح بذلك الفئات السعرية للطراز 5 بدلا من 4 فقط .

وأوضحت الشركة ان الفئة الجديدة التي زادة على إصدارات طراز هيونداي أكسنت هي الفئة رقم 4 بالترتيب بين الفئات السعرية للسيارة الجديدة موديل 2021 .

وتستمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 2021 قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

ويأتي الشكل الخارجي للسيارة بزجاج مظلل في الخلف وتحكم كهربائي في المرايا وتكييف مانيوال وتعديل كرسي السائق في 6 وضعيات .

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة أكسنت موديل 2021 فتأتى بعجلة قيادة مالتي قابلة للتعديل و4 سماعات وفتحات AUX وUSB ونظام بلوتووث وشاشة 7 بوصة للملتيميديا.

وتضم السيارة هيونداي أكسنت العديد من وسائل السلامة والأمان من بينها ، 2 ايرباج و الفرامل ABS وكشافات الشبورة في الامام وايموبليزر ومثبت السرعة ، بالإضافة الى العجلات 16 بوصة ونظام المسافة الخلفية.

اما الأسعار في السوق المصري للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2021 بعد زيادة فئاتها ، فتأتى كالتالي:

- اوتوماتيك / TINTED GLASS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 213,900 جنيه

- اوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 223,900 جنيه

- اوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 229,900 جنيه

- اوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 239,900 جنيه

- اوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 249,900 جنيه