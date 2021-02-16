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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة فورتنايت Fortnite 2021 وأهم إضافات Epic الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة لعبة فورتنايت Fortnite، هي واحدة من أهم وأشهر الإلعاب الإلكترونية المحبوبة لدى الملايين من محبي ألعاب الفيديو، وهي واحدة من نوعيه ألعاب البقاء، حيص يُقبل على استخدام هذه اللعبة الملايين من كافة الدول العربية وغيرها، ومازال يبحث عن طريقة تحميل لعبه فورت نايت الكثير من المستخدمين، لان اللعبة تحوي بداخلها الكثير من الحماس والتشويق، ونحن الآن على موعد مع التحديث الجديد للعبة، وإليكم من خلال هذا المقال أهم تحديثات لعبة فورتنايت Fortnite ، وإليكم الآن أهم ما ورد في هذه التحديثات.
تحديث لعبة فورتنايت Fortnite 2021
و يبحث الكثير من مستخدمي لعبة فورت فورت نايت على التحديثات التي وردت بداخل اللعبة، وذلك بعدما أعلنت شركه ايبك جيمز عن صدور تحديث جديد للعبة، ومن هنا بدأ جميع مستخدمي لعبة فورت نايت Fortnite في كافة أنحاء العالم بالبحث عن أهم الإضافات التي جاءت فى الإصدار الجديد الخاص بلعبه فورتنايت، وهذا ما سنوفره إليكم في الخطوات التالية:
أهم تحديثات لعبة فورت نايت 2021
- أعلنت الشركة المالكة للعبة فورت نايت عن حذفها لبعض الأدوات والمعدات المستخدمة بداخل اللعبة مثل الأدوات المستخدمة في جزر الابداعي.
- وجود بعض الأطوار الجديدة في اللعبة مثل انتصار جو والأرض من اللافا.
- تم زيادة عدد الأسلحة الاكزوتك من نفس النوع الذي يمكن شرائه من بوت سلاح واحد إلى 5 أسلحة.
- نزول سمكة غاز فلوبر ومن المقرر أن تكون خاصة بكذبة أبريل مع وجود صوت خاص بها.
- سيتم دمج طور تيم رمبل مع طور سولد قولد.
- وجود عسل يمكن استخدامه كطعام جديد داخل لعبة فورتنايت Fortnite وسيكون حوله نحل.
- عودة الكثيرين من أشكال الزومبي المختلفة.
- السلاح الجديد العائد مع التحديث سيكون مسدس القراصنة فلنت لوك.
- الشروط المطلوبة للإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية وفقًا لهيئة الزكاة والدخل
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