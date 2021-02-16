نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة شحن فورت نايت مجانا 2021 بدون دفع احصل على Vbucks 13500 مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف الآن على افضل طريقة شحن فورت نايت مجانا، كل شيء عن V-Bucks يسأل الكثير من اللاعبين عن كيفية الحصول على نقود V-Bucks مجانًا في اللعبة، هي بالطبع العملة المستخدمة داخل اللعبة لشراء بطاقات المعركة، ومستحضرات التجميل،والحركات والطائرات الشراعية وغيرها، تطلب الحصول على نقود V-Bucks المجانية أن تقوم ببعض الأعمال، ولكن بالطبع من الأفضل القيام بذلك بطريقة شرعية وسليمة، تجنب تلك المواقع التي تعد بـ V-Bucks مجانًا مقابل المعلومات الشخصية أو عمليات تسجيل الدخول! هناك طرق أفضل وأكثر أمانًا للحصول على تلك العملة بالغة الأهمية داخل اللعبة.

طريقة شحن فورت نايت

تعرف أيضا علي كيفية تحميل فورت نايت، لذلك دعونا نلقي نظرة على الخيارات المتاحة أمامك لتسجيل نقاط Fortnite V-Bucks، سجل الدخول إلى اللعبة اليومية، أبسط طريقة للحصول على نقود V-Bucks المجانية هي التأكد من تسجيل الدخول كل يوم، الأمر يستحق القيام به لأنك ستحصل على نقود V-Bucks مجانية ولكن هذه أيضًا أبطئ طريقة للحصول عليها، نعم بعض نقود V-Bucks أفضل من لا شيء، وهي تضيف بالفعل في النهاية، ولكن هناك أيضًا طرق لكسبها بشكل أسرع وبكميات أعلى، لذا تابع القراءة لمعرفة المزيد من الطرق للحصول على نقود V-Bucks مجانية.

خطوات شحن فورت نايت

تقدم Fortnite أيضًا تحديات مهمة ويمكنك تسجيل المئات أو حتى الآلاف من XP من خلال إكمالها.

توجه إلى علامة تبويب Battle pass في اللعبة وانظر إلى طاولات التحدي لترى المكافآت التي تحصل عليها لمختلف المهام.

الكثير من تحديات المهمة سهلة للغاية، على سبيل المثال الحصول على 10000 ضرر باستخدام سلاح معين.

هناك بالطبع أشياء أكثر تعقيدًا أيضًا، إذا تمكنت من الوصول إلى مستوى 100، فستحصل على حوالي 1500 V-Bucks وهو ما يكفي لتمريرة المعركة الأساسية في الموسم المقبل.

لذا، إذا لعبت اللعبة بشكل كافٍ، فستضيف لك هذه المكافآت الكثير من نقود V-Bucks المجانية.

المعركة والعواطف عند اللعب في Battle Royale أو Creative. يمكنك أيضًا إنفاقها على الغنائم مثل Heroes و X-Ray Llamas في وضع Save the World.

رفع المستوى للحصول على نقود V-Bucks مجانية

تتطلب الكثير من العناصر القابلة للفتح في اللعبة بطاقة معركة الموسم الحالي للحصول عليها، وهذا هو نفسه بالنسبة للإصدارات المدفوعة والمجانية. V-Bucks هي إحدى المكافآت التي يمكنك الحصول عليها عندما تصل إلى مستوى أعلى في اللعبة، انظر إلى الصفحة الموجودة في القائمة الرئيسية لمعرفة قيمة الجائزة لكل فئة مرور معركة.