نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة ماين كرافت الأصلية 2021 إصدار 1.16.201.01 Minecraft للجوال والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن تحميل لعبة ماينكرافت الأصلية حتى إصدار 1.16.201.01 لهواتف الأندرويد، حيث تم تحديث اللعبة بآخر إصدار Minecraft في المتاجر والتي بسهولة يتم تحميل لعبة ماين كرافت الأصلية من الدخول على تطبيق متجر جوجل بلاي للهواتف الأندرويد، وكذلك تم تحديث اللعبة التي تعمل بسهولة على الكمبيوتر نظام ويندوز 7، وكذلك ويندوز 10، ولعبة ماينكرافت من الألعاب التي استحوذت عليها شركة مايكروسوفت عام 2014 وتم تصميمها بلغة الجافا السويدي “بواسطة المطور “ماركوس بيرسون” منذ عام 2009، وهي لعبة لقت إعجاب في مختلف أنحاء العالم لما بها من مزايا بناء البيوت ومواجهة الأعداء، وبها اللعب الجماعي، هل ترغب في تحميل ماين كرافت للكمبيوتر وعلى جوالك بخطوات بسيطة، إليكم الخطوات من موقع ثقفني.

خطوات تحميل لعبة ماين كرافت الأصلية للأندرويد

من الألعاب القتالية قدمنا لكم لعبة ببجي موبايل الموسم 17، وكذلك كيفية الحصول على شدات ببجي بالمجان، وطريقة ماين كرافت ثلاثية الأبعاد تمنح اللاعبين قدراً من الحرية في طريقة اللعب، يبدأ اللعب بكسر والتقاط المواد المتنوعة والتي يطلق عليها الكتل، وطريقة تحميل ماين كرافت للأندرويد 2021 تكون عن طريق خطوات سهلة وبسيطة وهي:

الدخول على متجر جوجل بلاي من هاتفك

كتابة اسم اللعبة باللغة العربية (ماين كرافت)

أو كتابة الاسم باللغة الانجليزية (Minicraft)

ثم الضغط على تثبيت اللعبة

تم تحديثها بتاريخ 11 ديسمبر 2020

حجم اللعبة (يتباين بحسب الجهاز)

الإصدار الحالي 1.16.201.01

تتطلب أندرويد 4.4 فالأحدث

بلغ عمليات التثبيت لأكثر من 10 مليون عملية

قيمة شراء اللعبة الأصلية 119.99 ج.م

شرح فكرة لعبة ماين كرافت Minecraft

بتقوم فكرة اللعبة على استكشاف عوالم لا نهائية، ويتم البناء لبيوت وقلاع بشكل إبداعي عن طريق المواد التي يتم الحصول عليها لتكوين لصنع الأسلحة والدروع لصد الوحوش والبقاء على قيد الحياة، ويمكن لعب 10 أصدقاء، بها، واللعبة بها مستويات من المستوى الأول السهل الطبيعي، وحتى المستوى الصعب، ولعبها على الكمبيوتر له متطلبات بسيطة نوضحها لكم لكيفية تحميلها.

فيديو شرح خطوات اللعبة

طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت للكمبيوتر 2021

من أجمل الألعاب كذلك التي لن يتركها الأطفال والشباب لعبة فري فاير2021، وكيفية شحن جواهر فري فاير، ولتنزيل لعبة ماينكرافت للكمبيوتر بسهولة يتم من الدخول على متصفح البحث بالكمبيوتر مثل (جوجل كروم) ثم كتابة تحميل ماينكرافت كمبيوتر سيظهر لك موقع به رابط تنزيل اللعبة مباشرة، ومنه يتم تحميلها على الكمبيوتر وانتظر حتى يتم كاملا، ثم تجدها على سطح الكمبيوتر، ويتم فتحها واستكمال البيانات المطلوبة بها مثل كتابة الاسم، والدخول على حسابك في مايكروسفت، وبذلك تبدأ في لعبها، والتي تتطلب:

استخدام حروف من الكيبورد (w) للمشي إلى الأمام

ثم (s) التحرك للخلف

(d) للتحرك لليمين

(A) التحرك لليسار

والضغط على الماوس للتكسير بجهة اليسار.

ولابد لتشغيل اللعبة على الكمبيوتر توافر الحد الأدنى من نظام التشغيل وهو:

تحتاج إلى تطبيق الجافا

تعمل على انظمه التشغيل ويندوز (xp- 10-8-7-vista)

رامات: 2 جيجابايت

قرص صلب: 200 ميجابايت

العاب ماينكرافت بدون تحميل

لعبة ماينكرافت الاصلية يتم شراؤها عن طريق المتجر للهواتف الذكية، ولكن تم وضع اللعبة كذلك بشكل مجاني للهواتف والكمبيوتر، بل توجد كذلك من اللعبة نسخة ماينكرافت بدون تحميل والتي يتم لعبها أونلاين، وهذه عليك بالكتابة في المتصفح اسمها وتظهر لك رابط تشغيلها دون تحميل وسعة على الكمبيوتر أو الموبايل.