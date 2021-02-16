نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزات واتساب WhatsApp الجديدة شهر مارس 2021 وتسريب بعض تفاصيلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق واتساب WhatsApp هو تطبيق الرسائل المجانية ويعتبر من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم بأكمله ويعتبر واحد من أكثر تطبيقات المراسلة الاجتماعية تحميلًا بين المستخدمين على متجر Play Store ومتجر App Store، وذلك لأنه يوفر الكثير من المميزات والخدمات التي لا تتواجد في العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي و تطبيقات المحادثة الفورية، وحتى الآن لا زال يعتبر من أكثر التطبيقات تحميلًا حتى بعد ما تم تداوله مؤخراً والأخبارة الجديدة بخصوص أمان المستخدم على واتساب، كما تسعى شركة واتساب لجعل التطبيق هو الأفضل بين الكل بشكل مستمر، حيث تقدم الكثير من التحديثات لتحسين خدمة واتساب بشكل مستمر ومختلف، وهناك بعض الخدمات الجديدة من WhatsApp خلال الأيام القادمة.

قامت الصحيفة dnaindia الصحيفة الهندية بالتوضيح عبر صفحتها الرسمية بعض من المميزات التي سوف يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.

مميزات واتساب Whatsapp لشهر مارس الجديدة

التسجيل في العديد من الأجهزة.

تسجيل الخروج من تطبيق واتس اب.

خاصية وضعية الإجازة.

المكالمات على تطبيق واتساب.

التسجيل في العديد من الأجهزة

من المميزات التي تم إعلان شركة Whatsapp عنها والتي قد تم انتظارها مدة طويلة حتى الآن يتم تجربة تلك الميزة بشكل واضح حتى يستطيع الفرد من استخدام تطبيق واتساب عن طريق عدة أجهزة بنفس رقم الهاتف وقد يصل عدد الأجهزة إلى أربعة أجهزة متصلين بشكل مباشر.

تسجيل الخروج من تطبيق واتس اب

ستعد تطبيق واتس اب الآن بتنفيذ تلك الميزة عن قريب لمستخدمين التطبيق عبر أنحاء العالم والتي قد أتاحت الفرصة لكامل خصوصية مستخدم التطبيق، حيث يسمح للمستخدم أن يقوم بتسجيل دخوله من خلال الحساب الخاص به على الحاسوب وذلك بدون مسح رمز الاستجابة السريعة من الهاتف وأيضا تسجيل الخروج من التطبيق بكل سهولة.

خاصية وضعية الإجازة

يتواجد في تطبيق واتساب خاصية تحديد الرسائل كغير مقروءة وهي Mark as unread في تطبيق واتس آب، ولكن تسعى شركة واتساب بإضافة ميزة جديدة هي ميزة Vacation mode أو الإجازة والتي تسمح بعدم توصيل أي رسائل أو مكالمات من جهة الاتصال المحددة إلا بعد أن يتم إزالتها من تلك الخاصية وهي تدخل ضمن بند الخصوصية للمستخدم.

المكالمات على تطبيق واتساب

لا يتم السماح لتطبيق WhatsApp إجراء مكالمات الفيديو المرئية مباشرة من خلاله، فعند الضغط على زر مكالمة الفيديو يتم التحويل بشكل تلقائي إلى تطبيق Messenger لإجراء المكالمة المرئية، وكان ذلك يسبب الضيق للعديد من المستخدمين لذلك فهم الآن ينتظرون ميزة إجراء المكالمات المرئية بطريقة سهلة وبسيطة على تطبيق واتس اب بكافة الطرق المتاحة.