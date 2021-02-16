نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 13 برو ماكس بالسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 13 برو ماكس ، هو الإصدار الجديد الذي سوف تطرحه شركة آبل الأمريكية بالأسواق العالمية، والهاتف يعتبر النسخة الأغلى في سلسلة هواتف iPhone 13، والتي من المقرر طرحها بالأسواق خلال شهر سبتمبر 2021م، وتضم هذه السلسلة أيضاً هاتف iPhone 13 Pro، وتأمل الشركة أن تحقق هذه الجوالات نجاحاً كبيراً مثل الهواتف السابقة والتي تضم iPhone 12، وجوال iPhone 12 Pro، وموبايل iPhone 12 Pro Max، وسوف يدعم جوال iPhone 13 Pro Max تشغيل شبكات الجيل الخامس، ويأتي بمعدل تحديث 120 هرتز، وسوف يأتي بذاكرة داخلية صلبة كبيرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر ايفون 13 برو ماكس بالسعودية والدول العربية.

مواصفات ايفون 13 برو ماكس

سوف يحتوي جوال iPhone 13 Pro Max على العديد من المواصفات الرائعة والإمكانيات العالية جداً سوف تجعله أقوى هاتف ذكي في العالم وهى كما يلي:-

الجوال يقوم بدعم شريحة اتصال واحدة من نوع نانو SIM، أو شريحتي اتصال. نستطيع من خلال الهاتف أن نقوم بعملية الدفع الإلكتروني عن طريق الفيزا كارد أو الماستر كارد. لا يدعم الهاتف تشغيل الراديو FM. الموبايل يدعم تشغيل شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. يدعم الاتصال القريب المدى من خلال خاصية الـ NFC. الهاتف مصنوع من زجاج الكورنينج غوريلا في الظهر والأمام، مع وجود إطار جانبي مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ. يدعم مقاومة الغبار والماء حتى 6 متر تحت الماء لمدة 30 دقيقة. الهاتف يأتي بثلاثة إصدارات من حيث حجم الذاكرة الداخلية، الأول يأتي بذاكرة داخلية سعتها التخزينية 128 جيجابايت، والثاني يأتي بذاكرة سعتها 256 جيجابايت، والثالث يأتي بذاكرة سعتها 512 جيجابايت، ويأتي بإصدارين من حيث حجم الذاكرة العشوائية، الإصدار الأول يأتي بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت، والثاني يأتي بذاكرة سعتها 8 جيجابايت. لا يدعم الجوال تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة الداخلية. سوف يأتي بمعالج قوي من نوع Apple A14 Bionic، يعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر. الجوال يأتي بمعالج رسومي من نوع Apple GPU. يحتوي الموبايل على ميكروفون ثانوي لعزل الضجيج والضوضاء أثناء استعمال الجوال. يحتوي على واي فاي يعمل بترددات a/b/g/n/ac، ويحتوي على Wi-Fi Direct، والـ Dual-Band. يشتمل جوال ايفون 13 برو ماكس على بلوتوث الإصدار 5.0، ويدعم خاصية الـ A2DP، وخاصية الـ LE. يدعم خاصية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية ونظم الملاحة المختلفة. يدعم الإملاء والأوامر اللغوية. يدعم مستشعر الـ Face ID الذي يستخدم في فتح الجوال من خلال الوجه. يشتمل على صوت ستريو، ويدعم خاصية الـ Dolby Atmos. يحتوي على منفذ USB من نوع Type-C، ويدعم خاصية الـ On-The-Go. نظام تشغيل الموبايل iOS 15. يأتي باللون الأزرق والأسود والفضي والأبيض والذهبي.

مواصفات بطارية iPhone 13 Pro Max

يحتوي جوال ايفون 13 برو ماكس على بطارية قوية تساعد الجوال في العمل لفترات طويلة ومواصفاتها كما يأتي:-

سعة بطارية الهاتف 4000 مللي أمبير.

تدعم الشحن السريع.

تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 25 وات.

تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 وات.

تعمل البطارية 24 ساعة عند تشغيل الفيديوهات.

تعمل لمدة 14 ساعة عند تشغيل الفيديوهات عبر الانترنت.

تعمل لمدة 90 ساعة عند تشغيل الموسيقى.

مواصفات شاشة ايفون 13 برو ماكس

تحتوي شاشة iPhone 13 Pro Max على مميزات ومواصفات وإمكانيات كبيرة جداً وهى كالآتي:-

شاشة الموبايل من نوع Super Retina XDR OLED. كثافة بكسلات الشاشة 409 هرتز. معدل تحديث الشاشة 120 هرتز. قوة إضاءة الشاشة 800 شمعة. تبلغ مساحتها 6.3 بوصة، بدقة 1170*2532 بكسل. تدعم أبعاد العرض الجديد بنسبة 19.5:9 حتى تتمكن من عرض محتوى أكبر. تستحوذ على نسبة 86.6% من واجهة الجوال الأمامية. زجاج الشاشة يحتوي على طبقة حماية من الخدوش، ويحتوي على طلاء مقاوم للزيت. تدعم خاصية الـ +HDR10، وخاصية الـ Dolby Vision.

مواصفات كاميرات iPhone 13 Pro Max

يأتي ايفون 13 برو ماكس بـ 8 كاميرات، 6 كاميرات خلفية رائعة، وعدد 2 كاميرا أمامية للسلفي مواصفاتهم كالآتي:-

كاميرا الهاتف الخلفية سداسية، دقة الكاميرا الأولى 24 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.6/F، وهى كاميرا من النوع الـ Wide وتستخدم في التصوير الواسع، وتدعم المثبت البصري الـ OIS، وهى الكاميرا الأساسية، والثانية دقتها 20 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.4/F، وهى كاميرا Ultra Wide وتستخدم في التصوير الواسع جداً، وتستخدم في التقريب، وتدعم المثبت البصري، وتدعم الزوم دون فقدان لجودة الصورة، والثالثة دقتها 16 ميجا بكسل، من نوع تلي فوتو، وتدعم خاصية الـ Optical Zoom، والرابعة دقتها 12 ميجا بكسل، وتستخدم في قياس العمق، وتستخدم في العزل والبورتريه، والخامسة دقتها 8 ميجا بكسل، والسادسة دقتها 5 ميجا بكسل.

تدعم الكاميرات الخلفية التصوير البانوراما، والـ HDR، والـ LED Flash.

تدعم التصوير بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 24/30/60 إطار بالثانية الواحدة.

تدعم التصوير بجودة الـ 1080 بكسل، ومعدل التقاط 30/60/120/240 إطار بالثانية الواحدة.

تدعم الكاميرات خاصية الـ gyro-EIS، والـ Dolby Vision، والـ Stereo Sound.

الكاميرا الأمامية لجوال iPhone 13 Pro Max مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.2/F، وهى من النوع الـ Wide، وتدعم التصوير الواسع، وتدعم التصوير الـ HDR، والـ gyro-EIS، ودقة الثانية 12 ميجا بكسل من نوع Depth/Biometrics Sensor خاصة بالـ SL 3D.

تحتوي الكاميرات الأمامية على خاصية الـ Face ID لفتح الهاتف من خلال التعرف على الوجه.

الكاميرات الأمامية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، والتصوير بجودة الـ 1080 بكسل.

سعر ايفون 13 برو ماكس

سوف نتعرف على سعر iPhone 13 Pro Max في السعودية والدول العربية وهى كما يأتي :-

سعر الجوال في السعودية 6000 ريال سعودي. سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية 26000 جنيه مصري. سعر الموبايل في الإمارات 5800 درهم إماراتي. سعر الجوال عالمياً 1600 دولار أمريكي.