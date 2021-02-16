كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا FREE FIRE 2021 والحصول على آلاف الجواهر يومياً

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عمر شويل - جدة كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 خلال الفترة الأخيرة ظهرت الكثير من الألعاب الإلكترونية وكان من أشهرهم لعبة فري فاير القتالية، حيث أصبحت هذه اللعبة من أكثر الألعاب انتشارا في كافة الدول العربية وغيرها، وأصبحت تضم الملايين من المستخدمين واللاعبين، حيث تم إطلاق هذه اللعبة منذ عام 2017 ومنذ ذلك الوقت وهي تضم الكثير من المستخدمين ومازالت تنال على إعجاب الملايين، ويذكر أن لعبة فري فاير حققت أرباح كثيره جدا تجاوزت المليار دولار، ويمكنك الآن الوصول إلى مستوى عالي في اللعبة من خلال امتلاك الكثير من شحن جواهر فري فاير مجانا بأكثر من طريقة.

كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا 2021

نالت لعبة فري فاير مؤخرا على المركز الأول بين الألعاب الإلكترونية، وذلك لأنها من أكثر الألعاب تحميلا على أجهزة الأندرويد أو الأيفون أو أجهزة الكمبيوتر المختلفة، ويمكنك من خلال اتباع التالي الحصول على شحن جواهر فري فاير مجانا و بدون دفع أي مبلغ مالي:

أولا قم الدخول إلى متجر جوجل بلاي ثم إلى الحساب الخاص بك، ومنه إلى الإعدادات، ثم قم باختيار الدولة واجعلها أمريكا وبهذا تكون امتلكت حساب أمريكي، ومن خلاله تستطيع تجميع الكثير من النقاط وتحويل هذه النقاط إلى جواهر فري فاير مجانا.

بعد ذلك قم بالبحث عن بعض التطبيقات التي تمنح النقاط مقابل استطلاعات الرأي و مشاركة الألعاب أو متابعة الفيديوهات بداخلها، وبعد تجميع عدد من هذه النقاط قم بتحويلها إلى جواهر فري فاير مجانا داخل حسابك الشخصي في اللعبة.

شحن جواهر فري فاير مجانا

وهناك أيضا طريقة سهلة للغاية يمكن من خلالها أن تحصد الكثير من جواهر فري فاير و بدون الحاجة إلى استخدام الفيزا، كل ما عليك فعله هو ترك الإعلانات الموجودة بداخل اللعبة حتى تنتهي و سوف تمنحك اللعبة بعض الجواهر أو سوف تمنحك الرصيد ويمكن استخدام هذا الرصيد في شراء جواهر فري فاير مجانا.