نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تعظيم الاستثمار 10 أضعاف عبر دمج شهادات الادخار والتأمين البنكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو الفرق بين شهادات الإدخار والتأمين البنكي؟ وما هي الطريقة الأفضل لتعظيم الاستثمار 10 أضعاف عبر دمج شهادات الادخار والتأمين البنكي؟، تساءل الكثير في الآونة الأخيرة ماهو الأفضل في الإستثمار؟ هل هو شهادات الإدخار التي تمنحك عائد ثابت على المبلغ الذي قمت باستثماره، وذلك على فترة محددة من اختيارك بحيث تتناسب مع منتجات البنك الادخارية، أم الاستثمار في التأمين البنكي الذي يعتبر بمثابة محفظة ادخارية بحيث يتم دفع مبلغ شهري ثابت لمدة طويلة مع احتساب العائد، لذا سنتناول اليوم الفرق بين كلا منهما وأيهما أفضل لتحقيق الإستفادة القصوى وتعظيم استثماراتك بطريقة أمنة وسهلة.

الفرق بين شهادات الإدخار والتأمين البنكي

تُعتبر المدة الزمنية هي الفرق الأول بين التأمين البنكي وشهادات الإدخار، كما اتفقنا أن المدة الزمنية في شهادات الإدخار يمكن أن تكون ثلاثة أو خمسة أو عشر سنوات حسب اختيارك، أما التأمين البنكي فأقل مدة فيه هي عشر سنوات وبالتالي فإن مدته أطول من مدة الشهادة، يتم دفع مبالغ صغيرة من ناحية التأمين البنكي ثم إستثمار المبلغ على هذه الكيفية أما الشهادات فيتم دفع مبلغ كامل في البداية، ويجب عليك عند إختيار فئة التأمين البنكي معرفة أن البنك لا يتسبب لك في أي عبء لأن مدته طويلة للدفع، حتى لا تضطر في أي يوم لاسترداد المبلغ أو كسر التأمين لأن هذا سيتسبب في خسارة لك.

أقصي سن للتأمين البنكي هو ستون عاما على عكس شهادات الإدخار التي لا تشترط سن مُعين، ولكن هناك حالات يمكن استثنائها في التأمين البنكي عن طريق عمل فحوصات طبية حتى أقصي سن له وهو الخمسة وستون عاماً، كما يدعم التأمين البنكي عُملاءه بمزايا تأمينية رائعة أهمها هو التأمين على حياة الشخص في حال لا قدر الله، ففي خلال مدة الوثيقة إذا توفى العميل يبحث البنك عن المبلغ الأعلى هل المبلغ التأميني أم مبلغ الإستثمار الذي قام باستثمارها حتى وقت الوفاة؟، والمبلغ الأعلى يتم تحويله للورثة المُحددين في الوثيقة، لذا فإنه كلما ازداد عمر العميل تكون المُخاطرة التأمينية أعلى.

ما هي شهادات الإدخار المصرفية؟

الشهادات الادخارية هي عبارة عن عملية وضع مبلغ من المال في البنك في صورة شهادة لمدة زمنية مُعينة، يمكن أن تكون ثلاث أو خمس أو سبع سنوات أو عشر سنوات حسب اختيارك، كما تختلف دورية العائد أيضا حيث يمكنك الاختيار في الحصول على العائد كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو نصف سنوي أو سنوي، كما هناك شهادات تراكمية تمنحك الفائدة أخر المدة، وهناك شهادات تمنحك الفائدة قبل بدء مدة الشهادة في بداية وضع المال، كما أن سعر الفائدة ثابت طوال مُدة الشهادة، فإذا تعاقدت بالشهادة لمدة 3 سنوات بفائدة 11 % فسيكون طوال مدة الثلاث سنوات بعائد 11 %، مُقسم على دورية العائد كما ذكرنا أو حسب ما هو مُتاح داخل البنك الذي قمت بربط الشهادة فيه.

دمج شهادات الادخار والتأمين البنكي لتعظيم الاستثمار

للحصول على الإستفادة القصوى وتعظيم الإستثمار الخاص بك يمكنك دمج شهادات الادخار والتأمين البنكي، فإذا كان لديك شهادة إدخار بالفعل تحصل من خلالها على عائد شهري، قم باستقطاع جزء من هذا المبلغ شهرياً وقدمه للبنك على أساس التأمين البنكي لوثيقة بمدة مُعينة، وبذلك تكون قد قمت بتحويل جزء من استثمارك إلى إعادة إستثمار وهذا يمنحك ربح عالي جدا قد يبلغ عشر أضعاف استثمارك المبدئي في البنك.