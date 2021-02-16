نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل حماية محادثات واتساب لجعل رسائل WhatsApp الخاصة بك آمنة ضد الاختراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد ملايين حول العالم يقوموا باستخدام تطبيق واتساب حيث أنه سريع ولا يحتاج لمساحة كبيرة لتنزيله، كما أنه يمكن من خلاله التواصل مع أي شخص في العالم، وإرسال له صور وفيديوهات، أو تسجيلات صوتية، فهو يتمتع بإمكانيات عديدة تجعله الأكثر استخداما بين التطبيقات الأخرى، كما أنه لا غنى عن واتساب في أي هاتف محمول، لذلك يبحث الكثير من مستخدمي الواتساب على طرق لحماية الرسائل الخاصة بهم، والاحتفاظ بخصوصيتهم من السرقة، لذلك قام تطبيق الواتس اب بتفعيل خدمة الحماية من اختراق الرسائل أو الصور لحماية مستخدميه.

كيفية تفعيل خدمة حماية محادثات الواتس اب من الاختراق

يقوم الكثير من مستخدمي تطبيق الواتس اب بالبحث على معرفة كيفية تفعيل خدمة حماية محادثات الواتس اب، لضمان استخدامه بأمان والحفاظ على خصوصيتهم، كما أن تطبيق واتس اب طرح عدة خدمات جديدة تفيد مستخدميه ومنها حماية محادثاتهم أو من معلوماتهم الشخصية أو صورتهم من السرقة، وذلك من خلال تفعيل هذه الخطوات:

فتح تطبيق الواتس اب على الهاتف المحمول.

قم بفتح الإعدادات الموجودة على التطبيق.

ادخل على كلمة حساب.

اختر التحقق بخطوتين.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالدخول على تمكين.

ثم بعد ذلك تقوم بإدخال رمز مكون من 6 أرقام، وكتابة بريد إلكتروني خاص بك.

تم تفعيل خدمة التحقق بخطوتين.

كيفية حماية تطبيق الواتس اب

يمكن عمل كلمة سر أو نمط لتطبيق الواتس اب، حتى لا يستطيع أحد الدخول عليه أو فتح الرسائل الخاصة بك، فعندما تقوم بتفعيل كلمة سر خاصة بك لا يمكن لأحد استخدام هذا التطبيق إلا من خلال إدخال كلمة السر الخاصة بك، ويمكن تعيينها من خلال عدة تطبيقات يمكن تنزيلها على هاتفك المحمول لتقوم بحماية التطبيق، كما أنه يمكنك أن تقوم بمنع النسخ الاحتياطي التي يقوم التطبيق بعمله لمحادثات الواتس اب، وذلك لحماية الرسائل الخاصة بك من الاختراق، ويمكن من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق الواتس اب.

قم بفتح الإعدادات الموجودة في التطبيق.

قم بالدخول على كلمة الدردشة أو Chats

افتح النسخ الاحتياطي للدردشة.

قم بالدخول على إجراء النسخ الاحتياطي.

اختر من القائمة التي ستظهر أمامك اختيار أبدا.

سيتم بعد ذلك توقف النسخ الاحتياطي للمحادثات الخاصة بك على تطبيق الواتس اب.