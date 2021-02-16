نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل تطبيق توكلنا Tawakkalna Huaweiعلى أجهزة هواوي الجديدة نظام هارموني او اس في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل تطبيق توكلنا Tawakkalna Huawei، أعلنت شركة هواوي مؤخرًا عن إطلاق نظام جديد يكون بديل عن نظام الاندرويد وعدم التعامل به في أجهزتها الجديدة، مما جعل جميع مستخدمي هواتف هواوي يبحثون عن التطبيقات التي تتناسب مع النظام الجديد، وقد وفرت شركة “سدايا” الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي توفير توكلنا المتطابق مع النظام الجديد الذي أطلقته شركة هواوي، ويعتبر واحد من أحدث التطبيقات التي تم إصدارها من قبل الحكومة السعودية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين المقيمين بالأراضي السعودية لمنع تفشي وباء كورونا بين المواطنين والمجتمع، بالإضافة إلى سعيها لمساندة الجهات الحكومية ومساعدتها على مواجهة اتشار الوباء تطبيق توكلنا على نظام هواوي الجديد.

طريقة تحميل تطبيق توكلنا Tawakkalna Huawei

بعد إطلاق نظام هارموني او اس الجديد الخاص بشركة هواوي والذي يعد من الأنظمة الحديثة التي تم إطلاقها مؤخرًا بعد وقف دعم أجهزة الشركة من خلال نظام أندرويد، قد أتاحت الهيئة تطبيق توكلنا الالكتروني الخاص بهواتف نظام هواوي الجديد، ووفرت “سدايا” تطبيق توكلنا على نظامها الجديدة ويمكن تحميله بكل سهولة من خلال متجر هواوي appgalary عن طريق الذهاب إلى رابط تحميل تطبيق توكلنا على هواوي من خلال الرابط التالي رابط تطبيق توكلنا، كما يمكنكم الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بتطبيق توكلنا سواء على أجهزة الاندرويد أو نظام هواوي عن طريق الذهاب إلى رابط موقع توكلنا الرسمي على شبكة الانترنت.

تطبيق توكلنا على هواوي

وقد قدمنا اليكم خلال موقعنا ثقفنى طريقة تحميل تطبيق توكلنا Tawakkalna Huawei ، حيث يسهم تطبيق توكلنا منذ بداية إنشاءه في عملية المساهمة في منح التصاريح الالكترونية المختلفة لمواطني المملكة سواء بالقطاعات الحكومية أو الخاصة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات الأخرى، ويقدم التطبيق مجموعة كبيرة من الخدمات الالكترونية الميسرة ومنها خدمة العنوان الوطني وخدمة الجواز الصحة وخدمة المحفظة الرقمية والهوية الوطنية بالإضافة إلى خدمة مشاركة بطاقة الوضع الصحي وخدمة تنبيهات توكلنا وخدمة لوحة البيانات وغير من الخدمات الالكترونية الأخرى التي تعمل على توفير الوقت والجهد لدى المواطنين والحد من التزاحم داخل المكاتب الحكومية التي قد تتسبب في تفشي وباء كورونا بين المواطنين.