نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الفوز في فري فاير بأقل الخطوات وبأسهل طريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعمل مصممو لعبة فري فاير على تطوير اللعبة بشكل مستمر وتحسينها وتحسين القدرات الشخصية للاعبين الافتراضيين، وقبل البدء في اللعبة يجب أن تضع في اعتبارك الهدف الأساسي والذي يحقق لك الفوز في النهاية، وهذا الهدف هو محاولة البقاء على قيد الحياة حتى أخر المعركة، فحتى إذا لم تشارك في أي معركة لكنك تمكنت بطريقة ما من الاختباء وترك باقي اللاعبين يخوضوا المعارك بالنيابة عنك حتى يقضي بعضهم على بعض فلا مشكلة أبدًا في ذلك.

لكن بالطبع الاختباء حتى النهاية ليس أمرًا ممكنًا على أرض الواقع الافتراضي للعبة لذلك عليك استخدام بعض الحيل للفوز في المعركة.

الفوز في فري فاير

كما ذكرنا أنت تتنافس من أجل البقاء على الحياة كهدف أساسي، وليس القتل، وهذه بعض النصائح لمساعدتك على البقاء حيًا:

اختر أرض الهبوط

لا تهبط في منطقة مكشوفة خاصة إذا كنت مبتدئ، فكما ذكرنا أنت تحتاج للتخفي والاختباء لفترة من الوقت حتى تستطيع البقاء داخل اللعبة أطول فترة ممكنة، وفي نفس الوقت تحتاج لدراسة أرض المعركة، فاختر مكان مناسب ليساعدك في الاختباء، والاختباء خلف المركبات يعد من أفضل أماكن الاختباء، ويمكنك استخدامها أيضًا للتحرك داخل المنطقة الآمنة والخروج من منطقة الانكماش، كما يمكنك دهس العدو بالسيارة.

ولاحظ أنك إذا خرجت من وضع الاختباء وقررت المشاركة في المعركة، سيتحتم عليك التحرك طوال الوقت لأن تلك هي أفضل استيراتيجية للبقاء حي لمدة طويلة، ويفضل أن تصوب أثناء الركض، والسير في خطوط متعرجة أثناء الركض، وقد يكون هذا الأمر صعب في البداية، لكن مع التدريب يمكنك إتقان ذلك.

انحني إذا أطلق العدو نيرانه

إذا صوب العدو بندقيته نحوك، فانحني، فهذه إحدى الميزات في لعبة فري فاير، وعند الانحناء سوف تخرج من نطاق نيران العدو، وبعد ذلك سيبدأ العدو في إعادة التحميل وهذه فرصة ذهبية لك للتصويب نحوه مباشرة.

شخصية فري فري

عند اللعب لأول مرة ستكون الشخصيات المتاحة أمامك هما أدم وحواء فقط، لكن تلك الشخصيات المجانية لا تمتلك قدرات تمكنها من الفوز بسهولة، لذلك ضع في اعتبارك أن تشتري إحدى الشخصيات ذات القدرات الخاصة، ويشير خبراء اللعبة إلى أن أفضل 3 شخصيات في فري فاير هي:

A124

Shimada Hayato

Laura

استخدم السنايبر

السنايبر مفيد لأنه يشير لأماكن تواجد الخصوم، فلونه يتغير للون الأحمر إذا مر عبر هدف، فإذا لاحظت تغير اللون من الأخضر للأحمر، اضغط على الزناد، وبالرغم من أنك قد لا تصيب الهدف في المرات الأولى، لكن مع اللعب المستمر ستتمكن من اقتناص الهدف من مرة واحدة، وهنا يأتي دور وضع التمرين لأنه سيساعدك على تحسين قدراتك في التصويب واقتناص أهدافك بدقة وسرعة وقت اللعب.