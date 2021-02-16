نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً والحصول على ملايين الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً، لعبة فري فاير من أحد ألعاب باتل رويال الذي تعتبر من أهم واشهر الألعاب المتداولة بالوقت الحالي في نطاق واسع جداً في كثير من دول العالم، كما أن الجواهر التي تستخدم داخل لعبة فري فاير تكون العملة الوحيدة المستخدمة للحصول على كثير من الأغراض لا يمكن الاستغناء عنها أثناء ممارسة فري فاير، كالحصول على الجلود والأسلحة والملابس والجنود وغيرها من الأشياء الهامة جداً، والعائق الوحيد التي يصادف ألاعبين هو أن الجواهر لم تكن مجانية ويتوجب على كل شخص داخل هذه اللعبة صرف المال لشرائها أو شحنها ولكن هذا لم يكن متاح لدى الجميع.

شحن جواهر فري فاير مجاناً

يبحث جميع اللاعبين في لعبة فري فاير عن طريقة مجانية سهلة وبسيطة للحصول على الجواهر وبدون الحصول عليها لا يمكن إتمام اللعب، فالكثير من ألاعبين يتساءلون لما يتوجب عليهم شحن أو شراء جواهر فري فاير فالجواب بسيط جداً لأنها مهمة للغاية في شراء كل ما تحتاج إليها خلال اللعب من الحيوانات والأسلحة والجنود والملابس وغيرها من الأغراض المهمة جداً الذي لا تكتمل اللعبة من دونها.

شحن جواهر فري فاير

طريقة تحويل العملات الذهبية لجواهر وهي من الطرق الذي يشكك بها الكثيرون، كما من الممكن أن يتم عرض بعض من مقاطع الفيديو على أحد وسائل التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب التي توضح لكم كيفية تحويل العملات لجواهر. شحن جواهر فري فاير عن طريق الأيدي: طريقة شحن الجواهر باستخدام الأيدي وهي من الطرق البسيطة للغاية والتي تستخدم لشحن جواهر الأصدقاء بدون الحاجة إلى طلب معلومات خاصة من الحساب الخاص به ولكن يجب عليه اتباع عدة خطوات تتمثل في التالي:

لابد من البداية أن يقوم ألاعب بالدخول للموقع الرسمي الخاص بلعبة فري فاير.

النقر بعد ذلك على garen.

بعدها يظهر قائمة قم بالنقر تسجيل حساب جديد.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات المطلوبة والنقر على التسجيل الآن.

بعد الدخول سوف يظهر لك عدة طرق للشحن اختار ما تريد.

بعدها يتم الضغط على بلاير ايدي للشخص المراد شحن الجواهر له.