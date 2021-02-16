نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات شحن ببجي مجانا..احذر المواقع الكاذبة التي تسرقك حسابك ورصيدك في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن ببجي مجانا، أمر أصبح صعب الحصول عليه في ظل انتشار الأكاذيب والسرقة في وطننا العربي، سنقدم لكم طريقة بسيطة تتمكن من خلالها من شحن شدات ببجي مجانا، ولكن قبل شي يجب علينا أن نوضح لكم الخطوات التي يتبعها أصحاب المواقع الكاذبة في شحن شدات ببجي، سنقدم لكم النصح والإرشاد والتوعية قبل أن تجد رصيدك قد تم سرقته أو حسابك في ببجي تم إيقافه، ربما قد وقع أحد منا في ذلك من قبل فيجب أن ننوه ونؤكد قبل فوات الأوان.

احذر المواقع الكاذبة التي تسرقك حسابك ورصيدك عبر شحن ببجي مجانا

أصبحنا في زمن انتشر في الكذب والسرقة إلا من رحم ربي فظهر الكثيرون ممن يهدفون إلي سرقة البسطاء الذين ليس لديهم العلم والمعرفة والثقافة وخاصة من الصغار الذي يمارسون اللعبة التي صارت في كل منزل يلعبها الأبناء ببجي موبايل PUBG MOBILE، حيث يستغل أصحاب هذه المواقع البسطاء والأطفال الصغار وللأسف أن هذه المواقع عربية تقبل الحرام علي أنفسهم من أجل المال، لذا صديقي العزيز أو أخي الكريم نوضح لك طريق بسيط تمكنك من معرفة هؤلاء النصابين الذين يسرقون حساباتكم وأرصدتكم ولكن عليك بالنظر أولا إلي الصورة التالية.

في هذه الصورة الموجودة بالموقع الكاذب يطلب منك صاحب الموقع تحديد نوع الجهاز وتسجيل اسمك بعد الضغط علي الاستمرار ستجد رسالة تقول أختار عدد شدات ببجي مجانا، بعد الاختيار عدد شدات ببجي تجد رسالة أخري تقوم بطلب منك تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك لكي تحصل علي آلاف شدات ببجي وهي النقطة التي يستغلها النصاب صاحب الموقع ليقوم بسرقة رصيدك ولا يقوم بشحن أي شدات، لذا يجب عليك التأكد أن موقع يقوم بطلب رقم الهاتف أنه نصاب وهدفه هو سرقة الرصيد.

كيف يتم سرقة حسابك في ببجي

دعني اذكرك من جديد يا أخي الكريم أن سرقة حسابك في ببجي بالنسبة إلي النصابين أسهل بكثير من سرقة الرصيد وخاصة في الصور والجرافيك الذي يقدمه المواقع النصابة التي لا تخاف الله انظر أخي إلي الصورة التالية.

للأسف هذا الصورة في موقع يبهرك في التصميم الداخلي للموقع ويدعي أنه يقدم لك شدات ببجي مجانا بالأيدي بالضغط علي الشدات تأتي الصورة التالية.

يقوم الموقع بالادعاء أنه يقدم لك 950 UC مجانا فقط من خلال تسجيل الأيدي، ثم يطلب الموقع رقم الموبايل وللأسف كل هذا نصب تقوم تلك المواقع فقط بسرقة الحسابات والرصدة منكم، كما تقوم مواقع أخري تدعي أنه تشحن لك الشدات المجانية لببجي بسرقة حساباتكم في فيس بوك للأسف الشديد.

بالخطوات شحن ببجي مجانا

خطوات الشحن المجاني لشدات ببجي بسيطة ولكن تحتاج منك مجهود كي تتمكن من شحن الشدات UC دون وجود خطر حقيقي يضر بك، أهم الطرق الصحيحة لشحن شدات ببجي، هي طريقة المصلحة وهذه الطريقة عبارة عن تقديم مصلحة أو خدمة مقابل شحن شدات ببجي، تتم هذه الطريقة من خلال الدخول على جوجل بلاي والبحث عن التطبيقات التي تقدم لها الخدمات للحصول على الشدات مجاناً أبرز هذه التطبيقات التطبيق الذهبي يمكنك تجربته حيث أن طريقة التعامل معه بسيطة ما هي اكثر من مشاركة التطبيق ولعب بعض الألعاب البسيطة تستحوذ من خلالها علي مجموعة من النقاط وتغييرها إلي شدات pubg مجانا.

الختام: ندعو الله أن نكون قد وفقنا في توضيح الأمر الخاص بشحن شدات ببجي مجانا.