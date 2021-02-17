نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الدولار في مصر اليوم الاربعاء 16/2/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الدولار في مصر اليوم الاربعاء 16/2/2021سعر الدولار في مصر اليوم الإربعاء الموافق ال17 من شهر فبراير للعام الجاري 2021، وتبدأ معاملات هذا الأسبوع باستقرار سعر صرف الورقة الخضراء أمام الجنيه المصري كما نجد أكثر من سعر صرف لها ما بين أعلى وأدنى سعر، وتعد تغييرات سعر صرف الدولار امام العملة المحلية تحدث في بداية في مستهل التعاملات الأسبوعية وهذا أمر طبيعي حيث يقع تقريبا بشكل اسبوعي بعد انتهاء الاجازة الأسبوعية الرسمية الجمعة والسبت.

سعر صرف الدولار في مصر

ويقع سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء الرابع عشر من شهر فبراير 2021 في اختلافات نسبية صغيرة بين أعلى سعر وأدنى حيث يصل الفارق ما يقارب ال5 قروش فقط، وقد اعلن البنك المركزي المصري في مستهل التعاملات الصباحية ان الدولار سجل صباح اليوم 15.5714 جنيه مصري للشراء، و15.6714 جنيه مصري سعر البيع

أما عن سعر صرف الورقة الخضراء في تعاملات البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر، وبنك مصر حيث يعدان هما اكبر البنوك المصرية إقبالا وتعاملا مع المواطنين والمستثمرين في مصر سجل الدولار بهما 15.58 جنيه مصري سعر الشراء في مقابل 15.68 جنيه مصري سعر البيع.

اقل واعلى سعر للدولار في مصر

أما عن أقل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصر والذي سجلته تعاملات اليوم الاربعاء الصباحية في البنك التجاري الدولي سي أي بي وهو احد اكبر البنوك الخاصة بمصر وسجل الدولار به 15.56 جنيه سعر الشراء في مقابل 15.66 جنيه سعر للبيع

بينما كان نصيب اعلي صرف للدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك منها البركة وأبو ظبي الإسلامي وسايب وقد سجل الدولار 15.61 جنيه سعر الشراء في مقابل 15.71 جنيه سعر البيع، بينما غلب سعر الشراء 15.57 جنيه للدولار أمام الجنيه، و15.67 جنيه للبيع في اغلب البنوك في جمهورية مصر العربية.

أسعار الدولار في مصر اليوم

الأربعاء 17 فبراير 2021

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15,65 جم

بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,66 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 15,5606 جم 15,6814 جم منذ 10 ساعات البنك العربي الافريقي الدولي 15,65 جم 15,75 جم منذ 3 أشهر بنك الاسكندرية 15,56 جم 15,66 جم منذ يوم كريدي أجريكول 15,57 جم 15,67 جم منذ 13 ساعة البنك التجارى الدولي CIB 15,56 جم 15,66 جم منذ 12 ساعة المصرف المتحد 15,57 جم 15,67 جم منذ 15 ساعة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 15,57 جم 15,67 جم منذ يوم بنك التعمير و الاسكان 15,56 جم 15,66 جم منذ يوم بنك مصر إيران للتنمية 15,57 جم 15,67 جم منذ يوم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 15,59 جم 15,69 جم منذ 3 أشهر البنك الأهلى اليونانى بمصر 15,56 جم 15,66 جم منذ يوم البنك المصري الخليجي 15,57 جم 15,67 جم منذ يوم بنك عودة 15,57 جم 15,67 جم منذ 16 ساعة