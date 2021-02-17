نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 17/2/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 17/2/2021 سعر الذهب في السعودية اليوم الاربعاء الموافق السادس عشر من شهر فبراير الجاري، حيث شهدت تعاملات اليوم الصباحية تراجعا طفيفا في أسعار المعدن الأصفر والذي يأتي في ظل ارتفاع كم المعروض وانخفاض معدل الطلب عليه تزامنا مع الازمة الراهنة التي تتعرض لها البلاد

وكذلك لانخفاض سعر معدن الذهب في السوق العالمى، وتهتم مختلف الفئات بالبحث والاطلاع على أسعار المعدن النفيس العالمية والمحلية وفقا لاهتمامات كلا منهم، حيث ان بعضهم يبحث عن الأسعار بنية الاستثمار مثلا او من اجل الشراء رغبة في تحقيق الربح المؤجل لكون الذهب من المعادن التي لا تفقد قيمتها مع مرور الوقت بل تزيد قيمته ولهذا يعد أحد أساليب الادخار الآمن التي يلجأ إليها صغار المستثمرين.

أسعار الذهب اليوم

ويشهد سوق الصاغة ومحلات الذهب في المملكة العربية السعودية نفورا لحد ما وركود في عمليات البيع والشراء للمعدن الأصفر وعلى الرغم من تراجع أسعار المعدن النفيس إلا ان هذا الامر لم يؤثر على قرارات المستثمرين أو العامة، وسجل الذهب عيار 24 بالسعودية 219.07 ريال سعودي أي ما يعادل 58.42 دولار أمريكي في مقابل ختام تعاملاته ليلة أمس حيث سجل 219.91 ريال ما يعادل 58.64 دولار.

سعر جرام الذهب

اما عن مختلف أسعار الذهب من الاعيرة المختلفة الأخرى فقد سجل ذهب عيار 21 وهو عيار الذهب الأكثر مبيعا وتدوالا في المملكة 191.68 ريال ما يعادل 51.12 دولار في مقابل تعاملات ليلة امس 192.42 ريال، 51.31 دولار.

كما هبط سعر الذهب عيار 18 ليسجل الجرام 164.30 ريال في مقابل ختام تعاملاته أمس والتي سجل بها 164.93 ريال، كما انخفض ذهب عيار 14 جم ليسجل 127.79 ريال، وسجلت اوقية الذهب 6817.50 ريال، اما الريال الذهب يسجل 1533.47 ريال.

اسعار الذهب في السعودية