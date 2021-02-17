نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في سوريا اليوم الاربعاء 17/2/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب في سوريا اليوم الاربعاء 17/2/2021 سعر الذهب في سوريا اليوم الاربعاء الموافق السادس عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2021 والذي على الرغم من انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا إلا أن الأسعار في سوريا تسجل ارتفاعا جديدا، وتختلف حالة أسعار الذهب بسوريا لكونها تتمتع بحالة خاصة بسبب ارتفاع الأسعار الغير مسبوق لمعدن الذهب

حيث بلغ سعر الجنيه الذهب ما يقارب الملايين ليرة ويرجع هذا لانخفاض سعر صرف العملة المحلية الليرة السورية أمام سعر صرف الدولار والذي يرحع إلى الازمة الراهنة التي تعيشها سوريا من اندلع الحروب وارتفاع البطالة وكذلك ارتفاع نسبة ومعدل خط الفقر.

أسعار الذهب اليوم

تسجل أسعار الذهب في سوريا اليوم ارتفاعا جديدا في مقابل ختام تعاملات ليلة أمس، ومن الجدير بالذكر ان قيمة مصنعية جرام الذهب في سوريا بمحلات الصاغة وصلت الى 532.5 ليرة سورية، وقد سجل المعدن الأصفر في بداية التعاملات اليوم وفقا لأسعار وتعاملات الجمعية الحرفية ارتفاعا كما ذكرنا ليسجل ذهب عيار 21

وهو الأكثر تداولا على مستوى سورية والوطن العربي 164.500 ليرة سعر الشراء، بينما بالنسبة لسعر بيعه فقد سجل 165.000 ليرة، أما ذهب عيار 22 جم فقد سجل سعر الشراء 172.333 ليرة أما سعر البيع 172.857 ليرة، ويسجل ذهب عيار 24 جم 188.000 ليرة للشراء، 188571 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا

أما عن أسعار الذهب في محلات الصاغة في سوريا فقد سجل ذهب عيار 18 جم 144.574 ليرة في مقابل سعر البيع 146.765 ليرة، بينما قد سجل ذهب عيار 21 جم 168.570 ليرة للشراء مقابل 171.124 ليرة للبيع، ومن الجدير ذكره ان بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ في سوق الذهب توجه المواطنين إلى سوق الذهب الروسي والبرازيلي في سوريا مما أدى الى انتعاش بها.

أسعار الذهب في سوريا اليوم