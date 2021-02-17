نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض موبايلي على الأجهزة الذكية وأكسسوارات الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المستخدمين في مختلف أنحاء المملكة عن عروض موبايلي الجديدة سواء على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية أو عن أكسسوارات الجوالات المختلفة، وتوفر شركة موبايلي العديد من العروض بالإضافة إلى خدمات الإنترنت المنزلي وباقات الموبايل بالإضافة إلى باقات النت الرائعة، ومن أحدث عروض الشركة عرض باقة مفوتر 300 والتي تتيح للمستخدمين ترحيل بياناتهم المتبقية من باقاتهم إلى الشهر التالي، حيث توفر الباقة مكالمات وسوشيال لا محدودة فيحصل المستخدم على 150 جيجا إنترنت وشريحتين إضافيتين ويمكن الاشتراك في هذه الباقة وغيرها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة. عروض موبايلي على الأجهزة اللوحية وأكسسوارات الجوال هواوي ميت باد برو متوفر بسعر 2,399 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي تاب S6 يمكنك الحصول عليه مقابل 2,799 ر.س.



سلك شاحن أبل طول متر متوفر بسعر 90.51 ريال ومتاح التوصيل إلى منطقة الدمام.



راواتر Air fiber هواوي الجيل الخامس متوفر بسعر 1,725 ر.س

موبايلي Air fiber بسعر 805 ر.س يمنحك تغطية إنترنت منزلي ممتازة على شبكة الجيل الخامس والتي تمنحك سرعة تصل إلى عشر أضعاف سرعة الجيل الرابعن كما يوفر لك سرعة فائقة لشبكات الجيل الخامس ويدعم الجيل الرابع في الوقت نفسه.



توفر موبايلي عرض مميز على جوال هواوي بي 40 برو حيث مكنك الحصول على المنتج مقابل 2,999 ر.س ومتاح التوصيل داخل مدينة الرياض وجدة والدمام أيضاً، متاح باللون الأسود والفضي.



عرض مميز على جوال هواوي ميت 40 برو فقط بسعر 3,599 ريال سعودي متوفر باللون الأسود والفضي مع إمكانية التوصيل إلى الرياض, جدة والدمام.



جوال سامسونج S21 متاح باللون الرمادي حجم 128 جيجا بايت يمكنك الحصول عليه مقابل 3,349 ر.س بدلاً من 3,549 ريال.

تخفيض مميز على جوال أيفون 12 برو ماكس يمكنك طلبه الآن مقابل 5,199 ريال بدلاً من 6,699 ريال متاح باللون الفضي, الذهبي والأزرق المحيطي، كما يمكنك الاشتراك في باقة AppleCare المخصصة لأجهزة ايفون والتي تمنحك فترة تغطية لمدة عامين من تاريخ شراءك للخدمة وذلك مقابل 899.30 ريال.

جوال أيفون 11 برو ماكس متوفر بحجم 64 جيجا بايت و حجم 512 جيجا بايت، يمكنك الحصول عليه مقابل 4,299 ريال بدلاً من 5,599 ريال سعودي.

سلك شاحن أبل نصف متر متوفر بسعر 87 ريال.

هواوي FreeBuds متوفر بسعر 669 ر.س متوفر باللون الأبيض, الفضي والأسود ومتاح توصيل المنتج إلى الدمام وجدة. تنظيف وتنعيم الملابس بالمناديل المبللة

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