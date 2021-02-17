نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Free Fire” معلومات هامة عن لعبة فري فاير وكيفية شحن جواهر فري فاير مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة معلومات عن لعبة فري فاير Free Fire نقدمها لكم عبر هذه المقالة حيث تختلف الألعاب الإلكترونية من عدة أعوام عن الألعاب الإلكترونية الحالية، والاختلاف في الإمكانيات وطريقة اللعب وشكل الألعاب وإصدارتها وغيرها من الاختلافات، والأفضل هي الألعاب الإلكترونية الحالية نظراً لسهولة التعامل معها من الهاتف أو من الكمبيوتر عكس ما كان يحدث سابقاً قبل اختراع الهواتف الذكية، والآن في الوقت الحالي توجد مجموعة ألعاب متفق عليها الجيل كله ومن تلك الألعاب لعبة فري فاير حيث أن الأشخاص اللاعبين للعبة ببجي يعلمون جيداً ما هي هذه اللعبة، وإذا لم تكن تعرف إقرأ المقالة لتتعرف على شرح اللعبة، وطريقة اللعب فيها، وطريقة تحميلها وأيضا كيفية شحن جواهر فري فاير مجاناً.

لعبة فري فاير

إن لعبة فري فاير تعتبر واحدة من ألعاب الحرب الواقعية، ولقد تم إصدار تلك اللعبة من شركة جارينا بتاريخ 4/12/2017م، وهذه اللعبة هي إحدى الألعاب الجماعية أي تلعب فيها مع عدة أشخاص آخرين، وتستطيع أن تحمل تلك اللعبة على هاتفك الذكي الذي يعمل بالاندرويد أو تستطيع تحميلها على حاسوبك.

ولكن إذا رغبت في تحميلها على الحاسوب عليك أن تُعين بعض المفاتيح الأخرى لكي تلعبها، وهذا لأن اللعبة تم تصميمها لتتناسب مع الهواتف وليس أجهزة الحاسوب، ولقد حصدت تلك اللعبة جائزة أحسن لعبة.

طريقة لعب لعبة فري فاير

إن لعبة فري فاير تبدأ أولاً بجمع 50 لاعب بدون أسلحة ويتواجد ال50 لاعب في ذات المكان، وبعد هذا يتم نقلهم، ويسمح للاعب بأن يختار مكان محدد ليقفز فيه من الطائرة، ويستخدم في الهبوط مظلة، وبعد أن يهبط اللاعب بالمكان الذي يرغب فيه بالجزيرة يبدأ سباق الأسلحة، وهذا لأنك عندما تهبط على أرض الجزيرة تكون بدون أي سلاح أي أعزل تماماً.

وبذلك يجب عليك أن تبحث عن أسلحة بداخل المنازل بتلك الجزيرة، وتستطيع استخدام السيارات في قتل اللاعبين الآخرين أو في التنقل، ويوجد باللعبة منطقتان أحدهما هي منطقة خضراء اللون وتُعني المنطقة الآمنة وهذه المنطقة يتناقص مقدارها بمرور الوقت لتضع اللاعبين كلهم في ذات المكان.

والأخرى هي المنطقة الحمراء والتي تُعني الخطر والتي تكشف موقعك كلاعب لغيرك من اللاعبين وعليك أن تتفادها، وتستمر تلك اللعبة حتى يبقى فيها لاعب واحد حي.

وتستطيع اللعب في فري فاير بطريقة منفردة أو في فريق، وإذا اخترت اللعب في فريق يستطيع كل اللاعبين فيه التواصل فيما بينهم باستخدام المايكروفون، ومن مميزات اللعب في فريق هو إمكانية إسعاف اللاعبين لو شارف أحد منهم على الموت.

كيف يُمكنك تحميل لعبة فري فاير على الهاتف؟

لقد صنعت تلك اللعبة للهواتف الأندوريد فإذا أردت تحميلها عليك أن تملك مساحة في هاتفك فقط، ومن ثم الدخول على جوجل بلاي والبحث عن “فري فاير” بالعربية أو بالإنجليزية وتثبيتها، وليس معنى أن اللعبة صممت للهواتف الأندوريد أنها لا تعمل في هواتف الآيفون بل أنها تعمل بشكل ممتاز، ولو كنت ترغب في تحميلها على الآيفون تستطيع أن تذهب إلى آبل ستور وبعدها البحث عن “فري فاير” بالعربية أو بالإنجليزية وتثبيت اللعبة.

ما هي أهمية الجواهر باللعبة؟

إن لعبة فري فاير من الألعاب الأفضل، كما أنها تقع ضمن الألعاب الشيقة والهامة، وتستطيع أنت كلاعب شراء بعض الأشياء في اللعبة مقابل عائد مادي وتلك الأشياء مثل الأسلحة، الملابس، تحسين مهارات اللعب وغيرها.

وهذا سوف تتعرف عليه عند بدئك لعب اللعبة، كما انك تحتاج لتلك الأشياء آجلا أو عاجلاً لهذا عليك أن تحصل عليها، ويكون الحصول عليها في مقابل الجواهر التي قمت بجمعها في رصيدك، وتستطيع زيادة الجواهر في رصيدك عبر فري فاير برسكس من دون مواجهة صعوبات.

حيث تُعد تلك الطريقة إحدى مميزات اللعبة، كما يمكنك الحصول على الجواهر عبر متجر اللعبة الرسمي والذي تستخدم فيه طريقة الدفع الرسمية وهي بطاقة الائتمان، حيث تجمع المجوهرات باستخدام الدفع النقدي للموقع، واحذر لأن هناك كثير من المواقع المزيفة التي يمكنها أن تأخذ أموالك من دون اعطائك مجوهرات، فالأفضل أن تستخدم الطريقة المشروحة لك في اللعبة.

خطوات الحصول على جواهر مجانية في لعبة فرى فاير

نقدم لكم بعد السطور التالية مقطع فيديو سوف يمكنكم -في حال متابعة خطواته- من الحصول على جواهر فري فاير مجاناً وبدون أي مصاريف، فالجواهر هي العملة الرسمية في لعبة فري فاير لتتمكن من شراء الموارد في اللعبة بكل سهولة ونتمنى منكم ترك تعليق أسفل الصفحة بعد شحن جواهر فري فاير في حسابكم بنجاح بإذن الله.