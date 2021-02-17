نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجى مجانا والحصول على الملايين الشدات للاشتراك في الرويال باس الذهبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجى مجانا ، ببجي من اشهر الألعاب في عام 2018 حتى 2021 وتعتبر لعبة قتالية وقنص وتبدأ بمجموعه من الأفراد وتتكون كل مجموعة على 2-4 أفراد، وفي الدور يصل إلى 100 لاعب ساعيين إلى المنافسة ضد بعضهم بطريقة فردية أو تشكيل مجموعات لأخذ أقوى الأسلحة والمعدات التي تمكنهم من البقاء والقتال والانتصار في نهاية تلك اللعبة و الحصول على المركز الأول، كما وصل عدد لاعبينها إلى اكثر من 400 مليون لاعب في الوطن العربي والعالم كله لما يميزها عن الألعاب الأخري من الحماس والتسلية والتجديدات والواقعية دائما فيمكنك أن تتحدث لفريقك وبنا خطط للحصول على أسلحة وفي هذه المقالة سوف نحدثكم عن شحن شدات ببجى مجانا والحصول على الملايين الشدات للاشتراك في الرويال باس الذهبي.

شحن شدات ببجى مجانا

شدات ببجي موبايل هي من العملات الافتراضية التي تكون بداخل اللعبة، وتستخدم هذه العملات في شراء كافه العناصر المميزة في اللعبة مثل الملابس والأزياء والأسلحة التي تساعدك في القتل بشكل مميز والدفاع عن نفسك، وتستعمل في تفعيل الرويال باس الذهبي golden royal pass لتمييز اللاعبين، ويعزز من فرص فوزهم في تلك المعارك بإعطائهم مهام يومية واسبوعية، وتستطيع شرائها مقابل مبلغ مالي من بداية 1 دولار ولكن افضل عدد الشراء هو 10 دولار لأمدادك بالعناصر المميزة ولكن لديك الطريقة المجانية للحصول على شدات ببجي.

طرق شحن شدات ببجي موبايل مجانا

شحن الشدات، يوجد الكثير من طرق المزيفة التي تتصنع بعض المواقع شحن شدات مجانا لمجرد أدخال فقط الاي دي الخاص بك ولكن احذر النصب والكذب فلا يوجد أي طريقة مجانية غير التي ذكرتها الشركة المطورة لببجي وهي الإعلانات كل ما عليك هو أن تشاهد اكبر كم من العلانات حتى تحصل على عملة الUC المعروفة بالشدات وإمكانك الاشتراك فالرويال باس الذهبي.

بطاقات شدات ببجي موبايل بGoogle play

عليك التأكد أولا من وجود بطاقة دفع و رصيد بيها في حساب المتجر ثم دخولك اللعبة والتوجه الي واجهه شراء UC ،وتحديد العدد المراد شحنه منها وستقوم اللعبة بشكل تلقائي فتح وسيلة الدفع في حساب جوجل بلاي الخاص بك وسيصبح عليك تأكيد عملية الشراء وبعدها ستصلك ال UC ب حسابك علي اللعبه.

بطاقات شدات ببجي موبايل بAppStore

عليك شحن Apple ID بواسطه بطاقات iTunes ،سجل الدخول الي اللعبه بواسطه الايميل الذي تريد الشراء له ، اضغط علي الشدات واشتري الكميه المراد الحصول عليها وادفع باستخدم رصيد ايتونز الخاص بك.