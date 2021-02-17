نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي مجانا 2021 من تطبيق knlfe dash والحصول على ملايين الشدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا 2021 ، يوجد الكثير من الحلول التي تجعلك تصل علي شدات ببجي والاشتراك في الرويال باس الذهبي Golden Royal Pass دون دفع أموال من أي مكان في العالم، في هذه المقالة سوف نوضح لكم الأمر تفصيليا خطوات شحن الشدات من خلال التطبيق المفاجأة تطبيق knlfe dash والتي من الممكن شحن الشدات المجانية وحصول على ملايين الشدات وهي عبارة عن مشاهدة إعلانات أو مشاركة التطبيق أو القيام بمهمات سهلة تجمع منها نقاط تستبدلها إلى شدات ببجي و الحصول عليها دون حاجة لشرائها.

شحن شدات ببجي مجانا

سنذكر إليكم ما هي طريقة شحن شدات ببجي مجانا من خلال تطبيق knlfe dash حيث يتميز هذا التطبيق بأن بإمكانك تحميله على ابل ستور App store أو تحميله على الاندرويد من Play store، كما يقوم التطبيق بشحن جواهر لعبة فري فاير مجانا أيضا، تتم عملية شحن الشدات من خلال تحويل النقاط إلى شدات أو بطاقات جوجل أو لجواهر على حسب ما تريد، وتأتي من اهم مميزات هذا التطبيق أيضا السهولة واليسر في التعامل مع التطبيق وخاصة من هم اقل من الستة عشر عاما.



طريقة استخدام التطبيق



أولا عليك الدخول إلي احد المتاجر على حسب نوع هاتفك ثم تحميل تطبيق knlfe dash ثم القيام بفتح التطبيق ستجد في الأول لعبة بسيطة وسهلة تقوم بلعبها في حالة أن تكسب في هذه اللعبة فيها تحصل علي نقاط مع استمرارك في اللعب وتجميع حد كبير من النقاط يمككنك بسهوله تحويلها إلى لشدات إلي حسابك بكل سهولة ويسر وذلك بعد الحصول علي الرقم الكافي من النقاط، اشهر الطرق التي تتمكن عن طريقها تجميع النقاط هي مشاركة التطبيق علي انستجرام وفيس بوك وتويتر وسناب شات، أو مشاركة كود التسجيل علي وتساب للأصدقاء.

أضرار لعبة ببجي

على كل شاب أو طفل يلعب ببجي موبايل PUBG MOBILE يوميا فإن يعرف عواقب إدمان هذه اللعبة، حيث من الأفضل عدم لعب ببجي ليلا في وقت متأخر جداً أي قبل النوم مباشرةً لأن ضرر هذه اللعبة على الأطفال خاصة كبير للغاية وأبرز الأضرار التي تنتج من اللعب بصفة مستمرة لساعات طويلة متواصلة هو أن الشباب والأطفال يصابوا بالعزلة التامة والبعد عن الاجتماعية وتأثيرها قوي على المخ والأعصاب ويزرع في الأطفال العنف، لذا ننصح بتقليل اللعب في ببجي.