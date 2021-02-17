أوتو جميل يطرح فورد فوكس 2021 ألمانية الصنع بأسعار تنافسية

أزاحت شركة أوتو جميل، الوكيل الحصري للعلامة التجارية فورد في مصر الستار عن أيقونتها الجديدة فوكس 2021، التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان المدمجة صغيرة الحجم من خلال عرض أفتراضي.

واستعرض الوكيل الأمكانيات والتصميم الجديد التي أضيفت للسيارة فورد فوكس 2021 والتكنولوجيا ومواصفات الأمان الداعمة للقيادة مع المحرك Dragon سعة 1.5 الجديد.

وعلى مستوى المساحة أصبحت فورد فوكس الجديدة أكبر حجما من النسخة السابقة، ليبلغ طول السيارة 4647 مم وعرضها 1825 مم وأرتفاعها 1471 مم، مدعومة بجنوط رياضية مقاس 16 و17 للنسخة الأعلى تجهيزا.

وزودت فوكس 2021 بباقة من أنظمة الأمان والسلامة تتوافر من الفئة الأولى، متمثلة في نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) ونظام التحكم في الثبات الالكتروني (ESP) ونظام المساعدة على الصعود (HLA) والتحكم في الجر (TC) ونظام الثبات الألكتروني و6 وسائد هوائية.

تعتمد فورد فوكس 2021 على المحرك الجديد Dragon بتنفس طبيعي، ثلاثي الاسطونات سعة 1.5يولد قوة حصانية 120 وأقصى عزم دوران 151 نيوتن.متر، ينقل القوة الناتجة من المحرك للعجلات صندوق تروس أوتوماتيكي من 6 سرعات، تنطلق السيارة من السكون إلى 100 كم/ساعة في غضون 12.3 ثانية.

وطرح أوتو جميل فوكس 2021 من أربعة فئات سيدان بسعر 345,000 جنيه للفئة الأولى (Trend) والفئة الثانية (Connected) سعرها 370,000 جنيه والفئة الثالثة (Titanium) بسعر 415,000 جنيه والفئة الأعلى تجهيزا (Titanium X) بسعر 465,000 جنيه أما الفئة الهاتشباك سعرها 375,000 جنيه.

وأعلن الوكيل عن توافر السيارة للحجز من اليوم بضمان كامل لمدة عامان دون حد أقصى للكيلومترات.