شرح شحن شدات ببجي مجانا PUBG الموسم 17 و18 تحصل منها علي 1250 شدة

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عمر شويل - جدة شرح شحن شدات ببجي مجانا الموسم 17 و18 تحصل منها علي 1250 شدة بطريقة رائعة جدا، حيث تمكنك هذه الطريقة من الشحن كل يوم، هذه الطريقة التي سنقوم بشرحها في هذا الحوار بعيدة كل البعد عن طرق الشحن عبر المواقع الجديدة التي تطلب منك رقم الجوال لهدف سرقة الرصيد أو الطرق المشبوهة التي تضيع الكثير من وقتك كل ما تريده بهذه هو اتباع 3 نقاط فقط كل نقطة منهم ستقدم لك الهدية المجانية من الشدات UC.

قبل البدء في ذكر تفاصيل هذه الطريقة نؤكد في بداية حوارنا معكم أننا لا نعمل سوي في تحقيق الطرق الصحيحة لحصولكم علي شدات ببجي دون دفع مصاريف الشحن، حيث أن الأصل في طرق شحن ببجي الشحن من خلال دفع الأموال، ولكننا سنقدم لكم هدية شحن ببجي مجانا ولكن قم بمتابعة الفقرات تباعا حيث كل الفقرات مرتبطة ببعضها البعض.



شرح شحن شدات ببجي مجانا الموسم 17 و18 تحصل منها علي 1250 شدة

تستطيع بإتباع الخطوات التالية في هذه الطريقة الحصول على 1250 شدة مجانية من خلال تطبيق جديد يستخدم في شحن شدات ببجي وفري فاير، كل ما يجب عليك فعله هو هو إتباع التالي:



الدخول على متجر جوجل بلاي العربي أو الأمريكي.

النقر علي عدسة البحث في الشاشة الرئيسية.

كتابة تطبيق Rozwin ثم الضغط على البحث.

الضغط على تثبيت التطبيق، حيث لا يتجاوز حجم التطبيق عن 8 MB.

القيام بالتسجيل في التطبيق بحساب جوجل، لذا يجب عليك أن يكون لديك حساب على جوجل GMAIL.

تخطي خطوة انك إنسان وليس ريبورت.

ثم تقوم بالدخول علي القائمة الرئيسية للتطبيق وتسجيل الكود التالي 104258.

طريقة سحب شدات pubg mobile مجاناً

تتكون خطوات حصد شدات ببجي موبايل مجانا من خلال إتباع النقاط التالية:

الدخول علي الواجهة الأمامية للتطبيق شحن شدات PUBG. الضغط على gift box لتحصل على أول هدية من شدات ببجي. الضغط على mega offer ستجد أنك تم تحويلك إلي ألعاب إذا قمت بلعب بعض هذه الألعاب ستحصل على اكثر من 1250 شدة مجانية، كل لعبة موضحة أمامك ستجد عدد الكوين coin المخصص لها. الضغط على survey offer هنا تتمكن الحصول على عدد أكبر من ال coins لتبدلها إلي شدات pubg mobile، تستطيع من خلالها القيام باستطلاع الرأي لحصد الكثير من الشدات. الضغط على Quick offer من يتطلب منك تنزيل البرامج والحصول على 100 كوين coins. الضغط على spin win عجلة الحظ، تقوم باللعب وعند التوقف تجد ما كسبته من الشدات أو coin. الضغط على scratch win من خلالها تقوم بعمل خربشة لتحصل علي النقاط أو coin. الضغط على offer وهي تكوين فريق وتقوم بمشاركة التطبيق وعلى حسب التفاعل من الأصدقاء تحصل على ال coin.

التعرف على كميات شدات ببجي المجانية التي حصلت عليها

الدخول علي profile في تطبيق شحن ببجي .

. الضغط على Invite friend ثم منها إلي waliet.

الضغط على redeem history ستجد PUBG و free fire، تقوم بالضغط على ببجي.

ستجد أمامك عدد النقاط أو coins تقابل عدد شدات ببجي ومنها تحصل على الشدات مجاناً.

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