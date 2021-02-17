رسميًا مرسيدس-بنز تطلق S-Class الجديدة كليًا في مصر

أعلنت مرسيدس-بنز ايجيبت عن إطلاق الجيل الجديد كليا من أيقونتها السيدان الأفخم والأكثر مبيعًا في العالم مرسيدس S-Class الجديدة كليًا.

تُعد السيارة S-Class الجديدة نموذجًا للفخامة العصرية والابتكار في عالم السيارات.

يتم طرح الفئة الجديدة من خلال الموديل S500L 4MATIC AMG الذي يضم باقة غير مسبوقة من المزايا والتجهيزات، والخامات فائقة الجودة التي تمتزج بين الرفاهية مع التصميم الجمالي للسيارة والذي يعتني بأدق التفاصيل.

تتضمن السيارة S-Clsss الجديدة العديد من الابتكارات التكنولوجية التي توفر الدعم والحماية بالإضافة للتفاعل المذهل مع قائد السيارة تم إضافة العديد من الوظائف والمزايا الجديدة لباقة المساعدة في القيادة ونظام MBUX ، بالإضافة لشاشة عرض في المنتصف تمثل أهم خصائص التصميم الداخلي للسيارة.

صممت S-Class الجديدة كليًا لتكون سيارة صالون كلاسيكية فخمة. أما عن خصائص التصميم الخارجي المذهل للسيارة فتتضمن غطاء المحرك الممتد، والمقدمة العريضة التي ترمز للقوة والمكانة الرفيعة، كما يتمتع التصميم الخارجي للسيارة بقوته وانسيابيته الواضحة، خاصة مع باقة الكروم التي تم إضافتها بكل أناقة وعناية لهيكل السيارة، وكذلك الكشافات الأمامية والإضاءة الخلفية ذات التصميم الجديد، وتصميم العجلات الأنيق ومقابض السيارة المميزة التي تضفي المزيد من النقاء والوضوح للتصميم الخارجي.

الفئة S-Class الجديدة كليًا توفر تجربة غير مسبوقة للفخامة في عالم السيارات انطلاقًا من التزام مرسيدس-بنز المتواصل بالجودة المطلقة، لتكون النتيجة تصميم داخلي مذهل يمزج بين الفخامة الرقمية والتقليدية.

التصميم الداخلي للسيارة الجديدة يؤكد على أنها الاختيار المثالي للراحة والاسترخاء الذي لا يضاهى. السيارة S-Class رحبة من الداخل وقد تم التأكيد على ذلك أيضًا من خلال التصميم الداخلي الجديد كليًا للسيارة والذي يتضمن عناصر تصميمية مستوحاة من اليخوت الفخمة. وبالإضافة للشاشات الخمس في السيارة، يوفر الجيل الجديد لنظام MBUX لقائد السيارة والركاب وسائل متعددة ومبتكرة للتفاعل.

أما تكنولوجيا إضاءة LED المتطورة فتتيح للإضاءة الداخلية التفاعل مع الركاب. تم أيضًا دمج الإضاءة المحيطية ضمن نظم المساعدة على القيادة حيث أصبحت التنبيهات لقائد السيارة الآن تنبيهات ضوئية يمكن رؤيتها. فعلى سبيل المثال يقوم نظام Active Blind Spot Assist لإظهار النقطة الخفية بتنبيه قائد السيارة بإضاءة حمراء وامضة. بالإضافة لتنبيهات ضوئية عند تشغيل نظام التحكم في الطقس أو نظام مساعدة Hey Mercedes الصوتي.

إلى جانب هذه الخصائص المبتكرة، تم تزويد السيارة S-Class بـنظام عرض ثلاثي الأبعاد، وكذلك وظائف التدليك ونظام الترفيه للمقاعد الخلفية، والشحن اللاسلكي للأجهزة المحمولة.

توفر السيارة S-Class الجديدة كليًا مستوى مذهل للراحة على الطريق مع أقَل نسبة ضوضاء ممكنة داخل السيارة. إنّ تجربة قيادة S500L 4MATIC AMG الجديدة يدعمها محرك سعة 2999 سم مكعب يضم 6 سلندر ويولد قدرة 435 حصان. المحرك مزود بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز 9G-TRONIC، بما يتيح للسيارة الوصول من سرعة صفر إلى 100 كم/الساعة خلال 4.9 ثانية فقط، كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/الساعة.

السيارة S-Class الجديدة هي أكثر السيارات في العالم تجسيدًا للتكنولوجيا والأمان. فعلى سبيل المثال، تُعد السيارة S-Class الجديدة أولى سيارات الركوب المزودة بوسائد هوائية للمقاعد الخلفية لحماية الركاب في الخلف عند حدوث تصادم أمامي. تتضمن السيارة أيضًا باقة من خصائص الأمان الفريدة من نوعها مثل الجيل الجديد من نظام ATTENTION ASSIST، Heads up dsiplay، وActive Lane Keeping Assist للمحافظة على السير في الحارة المرورية، ووظيفة التنبيه قبل الخروج عند اقتراب اليد من مقبض السيارة، ونظام Active Steering Assist مع خاصية التنبيه عند ابتعاد اليدين عن عجلة القيادة.

السيارة مزودة أيضًا بنظام توجيه محور العجلات الخلفي لمنح قائد السيارة الشعور بالمناورة مثل السيارات المدمجة. لقد أصبح ركن السيارة أكثر سهولة بفضل نظام INTELLIGENT PARK PILOT، كما تتميز السيارة أيضًا بتوفير رؤية أفضل لسائق السيارة بفضل تكنولوجيا الكشافات الأمامية الرقمية DIGITAL LIGHT التي تتيح أفضل مستوى للإضاءة.

إنّ السيارة S-Class بالنسبة للعملاء تجسد كل ما تعنيه الرفاهية والفخامة في عالم السيارات، حيث تتضمن أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تجعل الحياة أسهل وأكثر أمانًا، وهو ما يؤكد مقولة مرسيدس-بنز بأنّ السيارة S-Class هي أفضل سيارة في العالم.

تجدر الإشارة أن السيارة الجديدة كليًا تم تصنيعها في Factory 56الذي يُعد واحدًا من أحدث مصانع السيارات وأكثرها تطورًا في العالم.