شحن شدات ببجي pubg mobile مجانا 2021 في ثواني احصل علي أكثر من ألف شدة

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي pubg mobile مجانا ، شدات ببجي هي عملة يتم استخدامها في شراء كل ما يرغب به اللاعب في لعبة ببجي سواء كانت الأزياء أو السكينات وغيره، ولذلك فيمكنك أن تقوم بشحن الشدات بكل سهولة بعد قيامك بتحميل لعبة ببجي وتحديثها وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل طريقة لشحن شدات ببجي مجانا.

شحن شدات ببجي pubg mobile مجانا

من أفضل الطرق التي يمكنكم اللجوء إليها لشحن شدات ببجي هي بطاق ببجي والقيام بشحنها بكل أمان دون الوقوع في خطر أو التعرض إلى خطر، وفي الآتي سنذكر لكم طريقة شحن شدات ببجي من خلال بطاقات ببجي.

عليكم بشراء البطاقة من خلال الموقع المسمى بموقع بطاقاتي.

وبعد شراء البطاقة سوف يصلك الكود من أجل أن تقوم بتفعيلها من البريد الإلكتروني.

بعد الحصول مباشرة على كود البطاقة، عليك بالذهاب إلى الموقع الخاص بلعبة ببجي.

يكتب اسم ال ID الخاص باللعبة من أجل شحن الشدات له.

يكتب كود البطاقة الذي حصلت عليه من البريد الإلكتروني، ويتم إدخال الحروف والأرقام المتواجدة أمامك في الصورة ثم النقر على ريديم.

ما طريقة شحن شدات ببجي برصيد آيتونز itunes

الكثير من الأشخاص تعرضوا إلى النصب من المواقع الإلكترونية التي ينشرها المحتالين، حيث يقومون بنشر تلك المواقع من أجل النصب عليكم وأخذ الأموال دون إعطائكم شدات ببجي، ولذلك فنحن سنذكر لكم الآن طريقة أخرى لشحن شدات لعبة ببجي وهي:

في البداية عليكم بشحن رصيد Apple ID الخاص بكم، من خلال استخدام بطاقة الآيتونز.

يتم فتح لعبة ببجي والقيام بتسجيل الدخول وذلك من خلال استخدام الحساب الذي ترغب بشحن شدات ببجي فيه.

النقر على شكل شدات ببجي المتواجدة في اللعبة، ثم قم بشراء الكمية التي ترغب في شرائها.

ويتم الدفع باستخدام رصيد آيتونز.

شحن شدات ببجي من خلال رصيد جوجل بلاي

في البداية عليكم بشحن رصيد حساب جوجل الخاص بك، وذلك من خلال استخدام البطاقة التابعة لكم.

يتم فتح لعبة ببجي والقيام بتسجيل الدخول واستخدام الحساب الذي ترغب في إضافة الشدات إليه.

يتم النقر على شكل شدات من داخل اللعبة، وقم بشراء الكمية التي ترغب بها، وفي النهاية يتم اختيار استخدام رصيد حساب جوجل بلاي.