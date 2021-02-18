نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث جديد من تطبيق واتساب لمستخدمي هواتف الأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث جديد من تطبيق واتساب لهواتف الأندرويد، بعد تخطي الفترة السابقة من الإشاعات التي أطلقت على شركة واتساب بخصوص الخصوصية والأمان لمستخدمي واتساب، تقوم الشركة الآن بتوفير مجموعة من الخدمات التي تناسب الكثير من مستخدمي تطبيق Whatsapp حتى يعمل التطبيق على جذب المزيد من المستخدمين له، وهاهو الآن يقدم خدمة جديدة لمستخدمي هواتف الأندرويد فما هي؟

ميزة واتساب الجديدة للأندرويد

قام موقع WABetainfo المختص بتقديم الحديث من خدمات تطبيق Whatsapp وبدراستها وتحليلها، بتوضيح خاصية جديدة من واتساب للهاتف الأندوريد، وهي خدمة كتم صوت الفيديو على واتساب خدمة Mute Video، وذلك للنسخة التجريبية فقط من لبرنامج واتساب على هواتف أندرويد.

طريقة عمل ميزة كتم صوت الفيديو في تطبيق واتساب

نظرًا لاسم تلك الخاصية فإنها تشير بالتأكيد لصوت الفيديو، حيث تقوم على كتم صوت الفيديو المراد مشاركته مع إحدى جهات الاتصال أو إرساله في حالة الواتساب، حيث لا يعمل الصوت إلا بعد مشاركة الفيديو أو رفعه على الواتساب حسب الرغبة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق ميزة واتساب الجديدة بعد حوالي ثلاثة أشهر من الآن أو أقل من ذلك.

كما أن وفقًا لما يوضحه الموقع التقني WABetainfo بأن زر تغيير صوت الفيديو سواء تشغيله أو كتمه سيتواجد في إعدادات تحرير الفيديو تقريبًا حيث سيسمح لك حينها بالاختيار بين كتم صوت الفيديو أو تفعيله حسبما تريد، وتم إطلاق خدمة كتم صوت الفيديو على واتساب للنسخة التجريبية أمس يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر فبراير، وذلك لتحديث الإصدار التجريبي 2.21.13.13.

تحديثات جديدة من تطبيق واتساب

كما أن تطبيق Whatsapp لايقدم تلك الميزة فقط في الفترة الحالية بل إن هناك بعض مزايا واتساب المترقبة مثل:

التسجيل لحساب واتساب من خلال عدد أجهزة أخرى لنفس الحساب الشخصي. تسجيل الخروج من حساب الواتساب حيث يسمح لمن يستخدمون نسخة واتساب سطح المكتب بعدم استخدام رمز الاستجابة السريعة من الهاتف. ميزة الإجازة وهي مقاربة إلى حد ما لخدمة الأرشيف ولكن يتم بها اختيار جهة اتصال معينة وتوضع في وضعية الإجازة ولا يتم استقبال أي رسائل أو مكالمات منها.