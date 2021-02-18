كيفية استعادة المنشورات المحذوفة في تطبيق فيس بوك

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عمر شويل - جدة استعادة المنشورات المحذوفة في فيسبوك، قامت شركة فيس بوك بتوضيح طريقة فعالة لاستعادة المنشورات التي يتم حذفها على تطبيق فيس بوك لمن يرغب في استعادتها، كما وأوضحت طريقة سريعة لحذف جميع المنشورات على حساب الفيس بوك الشخصي الخاص بالمستخدم، ونوضح إليكم خطوات استعادة منشورات فيس بوك المحذوفة وطريقة حذف جميع المنشورات.

طريقة استعادة منشورات فيسبوك المحذوفة

وفقًا لما أوضحته شركة فيس بوك بأنه يتم اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من استعادة ما تم حذفه من منشورات على فيس بوك سواء بالخطأ أو عن قصد:

يتم فتح الصفحة الشخصية لك على فيس بوك. ومن ثم الضغط على رمز النقاط الثلاثة المتجاورة المتواجدة بجانب زر إضافة قصة. وبعدها اختيار سجل النشاط، وبعد ذلك الضغط على تبويب إدارة سجل النشاط. وقم الآن باختيار المنشورات والضغط على سلة الحذوفات، ليتم توجيهك بعد ذلك إلى القائمة الخاصة بالمنشورات المحذوفة. يتم الضغط على المناطق الفارغة بجانب المنشور المحذوف وتريد استعادته، حتى تقوم بتحديده للاستعادة. وبذلك يتم استعادة المنشور المحذوف على فيسبوك.

كيفية حذف جميع منشورات فيس بوك

وإذا كنت ترغب في حذف جميع المنشورات الموجودة على حساب الفيسبوك الخاص بك مرة واحدة، نقدم طريقة حذف منشورات الفيسبوك مرة واحدة:

فتح الصفحة الشخصية الخاصة بك على فيس بوك. واختيار علامة النقاط الثلاثة الموجودة بجوار زر إضافة قصة. وبعد ذلك يتم اختيار زر سجل النشاط، واختر من القائمة التي تظهر لك خيار إدارة سجل النشاط. يتم تحديد المنشورات بعد ذلك، حتى يتم الانتقال لصفحة أخرى بها جميع المنشورات، وبتلك السجفة يتم الضغط على المربع الفارغ بجانب كل منشور لحذفه. ويتم إما الضغط على سلة المهملات لحذف المنشور نهائيًا. أو من خلال جعل تلك المنشورات مؤرشفة فلا تظهر سوى للمستخدم فقط ويتم إخفائها عن باقي الأشخاص.