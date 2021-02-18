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عمر شويل - جدة خطوات سهلة لجعل السناب اسود للايفون، يتساءل كثير من الأشخاص وبالتحديد الأشخاص المستخدمين ومالكين لهواتف الايفون الذكية حول كيفية جعل السناب شات بلونه الأسود أو ما يطلق عليه بالوضع المظلم، حيث يعد الوضع المظلم في الهاتف هو الوضع المخصص للاستخدام في الليل حيث يساعد على الحفاظ على صحة العينين وتحسين وضع الرؤية في الظلام

ويعد تطبيق السناب شات هو أحد أهم التطبيقات التي أنشئت خصيصا للتواصل الاجتماعي والدردشة حيث يمكن من خلاله تبادل الرسائل والصور والمقاطع الصوتية والفيديوهات وكذلك الدردشة اما عن طريق ارسال الرسائل او الفيديو كول او الفويس كول، ويشهد تطبيق السناب شات اقبال كبير خلال الفترة الأخيرة كما أن هناك عدد من المشاهير يقومون باستخدامه.

خطوات جعل السناب باللون الأسود

أما عن خطوات جعل السناب شات باللون الأسود في أجهزة الايفون الحديثة والتي تتم من خلال اختيار الإعدادات من القائمة الرئيسية للهاتف، واختيار صفحة الشاشة والنقر على تبويب السطوع، ليظهر امامك وضعية الضوء او الوضع النهاري وكذلك الوضعية الليلة لتقوم باختيار الوضعية الليلة ليتم تفعيلها على هاتفك مباشرة.

خطوات جعل السناب داكن

ولكي تتمتع باستخدام هانئ وغير ضار لجهاز الايفون الخاص بك في المساء يفضل أن تجعله باللون الداكن وذلك لحماية عينيك من الضوء العال الخارج من الهاتف، وتقوم بجعل السناب الخاص بك داكن من خلال اختيار قائمة الإعدادات من هاتفك والنقر على تطبيق السناب شات، ومن خلال اعدادات التطبيق تقوم باختيار الإضاءة لتقوم بوضع اصبعك عليها حوالي 5 ثوان فقط لتظهر أمامك قائمة اخري تقوم من خلالها باختيار الوضع الليلي.

ويمكن تحميل برنامج السناب شات على الجهاز الخاص بك من خلال متجر جوجل بلاي او متجر الايفون الخاص بك بإدخال اسم التطبيق في مربع البحث واضغط على مربع تثبيت التطبيق.