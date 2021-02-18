نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار ساعات الروليكس في الكويت للعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ساعات الروليكس في الكويت للعام 2021 وهو أحد الأسئلة التي تشغل بال الأشخاص الراغبين في اقتناء ساعات الروليكس الاصلية، والتي تعد من احد افضل الساعات ذات الماركة والجودة العالمية المعروفة والمشهورة، وتعتبر شركة روليكس هي احد اكبر الشركات الرائدة في مجال تصنيع وإنتاج الساعات والتي تتمكن من التحكم بشكل كبير في صناعة وتركيب مختلف أجزاء الساعة من الداخل والخارج وتتميز بكونها مصنوعة من مادة الذهب ومرصعة بعدد من الأحجار الكريمة.

أسعار ساعات الروليكس في الكويت

وتعد دولة الكويت أحد الدول العربية التي تمتلك أكبر عدد من الوكلاء لتوزيع ساعات الرولكس بها بمختلف موديلاتها وتصميماتها، أما عن أسعار ساعات روليكس في الكويت والتي كما ذكرنا أنها تتوافر بعدد من التصميمات والموديلات بمختلف الأسعار، ومن اشهر موديلات ساعات روليكس الرجالية هي ساعة رولكس اويستر الذهبية والتي من صفاتها انها مقاومة للماء

وهي من افخم الساعات الرجالية وتتوافر بسعر 9000 دينار كويتي، أما ساعة رولكس ديب سي وهى مصنوعة من مادة الاستانلس ستيل ذات الجودة العالية وتتميز بزجاجتها الخارجية المصنوعة من مادة الياقوت الكريستال وكذلك مضادة للماء وتتوافر بسعر 3000 دينار كويتي.

كما تتوافر ساعة رولكس ساب مارينر في الكويت ب 3200 دينار كويتي وتتميز بشكلها العصري المميز ومكوناتها المصنوعة من خامات عالية الجودة، أما ساعة روليكس ديت جاست والتي تتوافر بسعر 3000 دينار كويتي فهى احد الموديلات المناسبة لرجال الأعمال وتتميز بمقاومتها للماء وضد الصدمات.

أكثر الساعات طلبا بالكويت

أما عن أكثر موديلات ساعات الروليكس طلبا في دولة الكويت فهي ساعة روليكس دايتونا والتي مصممة بالكامل من مادة الاستانلس ستيل وتتميز بلونها الأبيض وطوقها السيراميكي ذات اللون الأسود ويتراوح سعرها في الكويت بين 6710 الي 7510 دينار كويتي، وكذلك ساعة رولكس ام تي والتي تتميز بذوقها السيراميك الأحمر وأيضا الأزرق والتي تتوافر بين سعري 4210 و 5510 دينار كويتي.