نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إخفاء الشات ورسائلك بضغطة واحدة في الواتساب لأجهزة الأندرويد والأيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة أثارت شركة فيسبوك المالكة للتطبيق الواتساب العديد من المشاكل لكافة مستخدمي التطبيق وشعورهم بالخوف من تصديق الشائعات التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت الشائعات نشر أسرار المستخدمين بمجرد الموافقة على شروط تطبيق الواتساب، فقد لجأ العديد من مستخدمي الواتساب إلى بعض التطبيقات الأخرى للتراسل ومنها سيجنال وتليجرام وغيرها، حيث ينزعج كثيرون من مستخدمي تطبيق الدردشة على الواتساب من رؤية الآخرين لرسائلهم الخاصة وصورهم عند رؤية شىء معين في هواتفهم، ويسبب هذا الأمر مشكلة للكثيرين الذين يريدون الحفاظ على خصوصياتهم، وقد صرح بعض مسئولي الواتساب إلى أنه يوجد تحديثات كبيرة على الواتساب توفر عدداً من الطرق السهلة البسيطة التي تؤمن للمستخدمين.

خطوات إخفاء دردشة واتساب على هواتف الآيفون:

يتمكن الشخص المستخدم من إخفاء رسائل الدردشة الخاصة بهم بالكامل من خلال اتباع بعض الخطوات التي نوضحها لكل متابعينا من خلال هذا المقال، وذلك من خلال القيام باختيار رسائل محددة إضافة إلى استرجاعها في أي وقت وللقيام بذلك يجب اتباع الخطوات الآتية :

افتح واتساب وابحث عن الدردشة التي تريد إخفائها

اسحب لليمين على الدردشة وانقر على زر أرشفة ARCHIVE

بذلك تكون تمت أرشفة الدردشة ولم تعد مرئية في قائمة الدردشة الخاصة بك

ولاسترجاع دردشة واتساب على هواتف أيفون:

افتح واتساب وانتقل إلى أعلى قائمة الدردشة

اسحب لأسفل وستحصل على خيار الدردشات المؤرشفة UNARCHIVE CHAT

أعلى خيار الدردشات المؤرشفة ومرر يمينا على الدردشة التي تريد إخراجها من الأرشيف

اضغط على UNARCHIVE وبذلك ستستعيد كل رسائلك مرة أخرى

خطوات إخفاء دردشة واتساب على هواتف أندرويد :

افتح واتساب وابحث عن الدردشة التي تريد إخفاءها

اضغط مطولاً على الدردشة التى تريد إخفاؤها

انقر فوق زر الأرشيف ARCHIVE في الزاوية اليمنى العليا لإخفاء الدردشة

كيفية استرجاع دردشة واتساب على هواتف الأندرويد:

افتح واتساب وانتقل إلى أسفل الدردشات

ستى خيار مؤرشف ARCHIVED انقر فوق هذا لمشاهدة الدردشات التي قمت بأرشفتها

اضغط لفترة طويلة على الدردشة التي تريد إخراجها من الأرشيف وانقر على زر إلغاء أرشفة الدردشة أو UNARCHIVE CHAT في الزاوية اليمنى العليا

من المهم جداً لخصوصيات المستخدمين للواتساب إخفاء الدردشة الخاصة على هاتفك وخاصة إذا كانت تتضمن أسراراً أو بيانات خاصة بنكية أو حسابات مهمة وعدم رؤية أو إطلاع أي أحد عليها

لإخفاء الدردشة بخطوة واحدة وهي : ونذكر من خلال هذا المقال أن التطبيق أصبح سهل الاستخدام وأكثر أماناً، حيث تم إضافته عدداً من المميزات ومنها منع أي حد من فتح التطبيق نهائياً وذلك من خلال قائ بصمة الوجه، وقارئ بصمة الأصبع والتي يمكن تفعيلها من الإعدادات واختيار الخصوصية، ثم تفعيل الخيار الخطوات كالتالي كلاً من خلال الأيفون والأندرويد. للأيفون : اسحب الشاشة لليمين واضغط على أرشفة حيث تختفي في الحال عند البحث عنها ستظهر لك الرسالة مجدداً للاندرويد : اضغط ضغطة مطولة على الشخص الذي تراسله سيظهر خيار الأرشفة وفور الضغط عليه سيختفي الشات فوراً.