BUBG UC شحن شدات ببجي موبايل 2021 مجاناً بضغطة واحدة والحصول على ألاف الشدات

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عمر شويل - جدة BUBG UC شحن شدات ببجي موبايل مجاناً في ثواني معدودة، والحصول على آلاف الشدات، تعد لعبة ببجي من أشهر الألعاب الإلكترونية المنتشرة بشكل كبير على هواتف الأندرويد والأيفون، حيث تعد واحدة من الألعاب القتالية يلعبها مجموعة من الأفراد يتنافسون فيما بينهم في لعبة البقاء، وذلك لأخذ المعدات والأسلحة والأدوات اللازمة للقتال والفوز في المركز الأول والبقاء حتى النهاية، يلعب هذه اللعبة حوالي 500 مليون لاعب على مستوى العالم كله، تتميز لعبة ببجي بإضافة بعض المميزات والإضافات مع تحديثات كل موسم، لإستمتاع اللاعب بها خلال اللعب، حيث إنها لعبة مختلفة عن باقي الألعاب الإلكترونية مثل لعبة فرى فاير أو فورت نايت، فتقوم إدارة ببجي بالتجديد دائماً وإضافة بعض المزايا والتحديثات للعبة.

شحن شدات ببجي موبايل BUBG UC

تعرف شدات ببجي موبايل أنها عملة إفتراضية موجودة داخل اللعبة، تستخدم لشراء العديد من الأسلحة والمعدات والأزياء والسكنات التي تساعد اللاعب في الدفاع عن نفسه خلال اللعب، كما تستخدم في تفعيل الرويال باس الذهبي، وتميز اللاعب عن الآخر وتعطيه فرصة الحصول على مستويات أعلى داخل اللعبة، يمكن شراؤها بمقابل مادي ولكن يمكن الحصول على شدات ببجي بشكل مجاني وبضغطة واحدة، وذلك من خلال إتباع تلك الطرق التالية.

طرق شحن شدات ببجي مجاناً

الدخول على متجر جوجل بلاي.

الضغط على أيقونة البحث وكتابة تطبيق Rozwin .

الضغط على أيقونة البحث وتثبيت التطبيق.

يجب القيام بالتسجيل في التطبيق بحساب الإيميل.

يجب على اللاعب تخطي إنسان وليس ريبورت.

قم بالدخول على القائمة الرئيسية وتسجيل الكود بعد إتباع تلك الخطوات.

وبهذا يمكن شحن شدات ببجي بضغطه واحدة وبصورة مجانية.

شحن شدات ببجي موبايل من خلال بطاقات ببجي

على اللاعب شراء البطاقة من خلال موقع بطاقتي.

يتم إرسال كود 104258 من خلال تلك الشحن.

قم بتفعيله من خلال البريد الإلكتروني الخاص بك، وعليك الذهاب إلى الموقع الخاص بلعبة ببجي.

تسجيل الأي دي الخاص باللعبة، وتسجيل كود البطاقة، و إدخال الأرقام والحروف الموجودة في الصورة ثم الضغط على كلمة Radium

شحن ببجي UC من خلال الإعلانات

يمكن مشاهدة الإعلان الذي يظهر على اللعبة، والحصول على 5 نقاط في الإعلان الواحد، وعندما تصل ل150 نقطة من خلال مشاهدتك للإعلانات، سوف تدخل خلال اللعب إلى مراحل ومستويات أعلى، وتحصل على الشدات بشكل مجاني.