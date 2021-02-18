أسعار ومواصفات سيارات «بي واي دي F3» موديل 2021

استقرت أسعار سيارات «بي واي دي F3» موديل 2021 عند مستوى 171 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال فبراير الحالى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «الأمل للتجارة الخارجية» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بي واي دي» فى مصر.

وينتمى طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.ووفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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