نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة لعب ببجي كالمحترفين واللعب باحتراف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف يساعدك هذا المقال على طريقة لعب ببجي كالمحترفين ومعرفة كيفية استخدام الأسلحة والفوز في اللعب، حيث تدور فكرة لعبة ببجي حول فكرة البقاء للاعبين المحترفين الذين يعرفون متى ينخرط في اللعب ومتى يكون ساكنًا حتى الفوز في النهاية، كما أن اللعبة تكافئ اللاعبين النشط فكون اللاعب خامل سوف يؤدي لفقدان بعض التكيكتات التي يحصل عليها الخصم من خلال الأدوات.

طريقة لعب ببجي كالمحترفين

تكافئ اللعبة المحترفين واللاعبين النشطاء، ولذلك يجب على اللاعبين التركيز على الأصوات داخل لعبة ببجي لأنها سوف تفرق مع اللاعبين لمعرفة من أين تأتي الطلقات وأماكن سير السيارات وصوت اللاعبين الذين يلعبون وهم يرتدون حذاء ضخم، كما يجب تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف لديك فبعض اللاعبين يفضلون التفوق في كل الجوانب ولكن يظل لكل لاعب نقاط ضعف ونقاط قوة فيجب معرفتها للاستفادة منها لتحقيق الفوز.

كما يجب أن تستفيد من الإلهاء وتعرف مكان خصمك، وأيضًا يجب أن تعلم أن القنابل اليدوية ليست خيارك الوحيد للدفاع عن نفسك، وكلاعب منفرد سيكون هناك بعض النقاط غير المعلومة لديك، ويجب أن تتأكد أن الأماكن تسمح لك بمعرفة هل أحد يتسلل وراك أو لا، وتتابع باستمرار مدى بعدك عن الدائرة الزرقاء ومدى احتمال وجود أشخاص خلفك أثناء اللعب.

وعند اللعب في فريق يجب أن يكون اللاعبون لديهم نفس الخطة، حيث أن بعض اللاعبون يحبون الاستمتاع بالجولات السريعة التي تنهي اللعب والبعض يفضل التكتيك أكثر بهدف الوصول لنهاية اللعب، فإذا لم يتبع اللاعبون نفس الخطة فإنهم لم يكونوا فريقًا واحدًا، كما أن اللاعبون الذين يتجولون منفردين عن جولات الفريق يعرضون أنفسهم للخطر، لذلك عند اللعب مع فريق يجب أن تتأكد أن جميع الزوايا آمنة بكل الأوقات ولابد من التواصل على كل اللاعبين طوال اللعب واستخدام الدردشة الصوتية لتنبيه الزملاء، واستخدام البوصلة داخل اللعب وأسماء المواقع البارزة لإبلاغ الفريق عما يحدث متي وأين يحدث.

كما هنالك ثلاث تقنيات متفرقة للقضاء على الخصوم كالتالي:

النار المتفرقة وهي من التقنيات الرئيسية التي تعتمد على استخدام المنظار لقضاء على الخصوم، لذلك انتظر حتى يبعد الخصم عن بعيدًا خط واضح لإطلاق النار، وانقر بذر الفأرة الأيمن لعرض الرؤية المكبرة

تقنية Close and Loud تطلق الرشفات السريعة والمفاجئة وتجعل عدوك عاجز

الانتظار هو واحدًا من أفضل الاستراتيجيات في ببجي نظرًا لوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين ويجب الانتظار حتى يقضي اللاعبين على بعضهم البعض.

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استخدم الخرائط السهلة ولابد من فهما جيدا

التحرك بصمت داخل اللعبة