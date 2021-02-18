نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي عن طريق الـID مجانا 2021 بطريقة شرعية ومجربة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت من محبين لعبة ببجي موبايل الشهيرة فإنك بالفعل في مأزق حالياً بسبب عدم إمتلاك شدات ببجي فإن جميع اللاعبين يبحثون باستمرار حول جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي عن أيّ طريقة تمكن اللاعبين من الحصول على شدات ببجي في الواقع يعتبر الإنترنت بوجه عام ملئ بالطرق المختلفة بعناوين كثيرة عن كيفية الحصول على شدات ببجي ولكن أصبحت جميع تلك العناوين كاذبة إلا القليل جداً لذلك يصاب البعض بالضيق من كثرة الطرق الغير صادقة والتي تهدف إلي الربح الغير مشروع فقط، لذلك نحن اليوم نقدم للاعبين أقوي الطرق الفعالة والتي تم التأكد من فاعليتها عن طريق التجربة وننقل لكم بعض الطرق من خلال هذا المقال.

طريقة شحن شدات بابجي مجانا 2021

بجي موبايل من أكثر الألعاب الشهيرة في العالم لذلك تقوم آلاف من الشركات الكبيرة بتمويل ودعم ببجي موبايل يومياً بالأموال التي يتم تحويلها إلي شدات وتوزيعها على اللاعبين المشتركين في موقع دعم شدات ببجي الأكثر شهرة ويضم ملايين من اللاعبين ويعتبر من أكثر مواقع الألعاب الفعالة يومياً على محرك البحث جوجل.

الطريقة الأولى

الشحن السريع عن طريق المقابل المادي وهذه الطريقة لا شك في مدى صدقها وفاعلية الحصول على الشدات من خلال تلك الطريقة ولكن فقط تحتاج إلي موقع لشحن الشدات موثوق وتدعمه إدارة اللعبة ذاتها مثل موقع MTCGAME ثم القيام بكتابة أسم معرف المستخدم ويقصد به رمز الـID في المربع الظاهر أمامك، ثم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وإدخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك وسيتم ظهور مجموعة من الإختيارات الخاصة بعدد الشدات التي تحتاجها وأسعار تلك الشدات أسفل الشاشة وسيتم الحصول على الشدات فور الضغط على شراء.

الطريقة الثانية

عن طريق أحد المواقع التي يتم تحميلها من جوجل بلاي واختيار تحميل برنامج لا يتطلب كلمة المرور للحساب حيث تعتبر جميع التطبيقات التي تحتاج إلى كلمة مرور هي برامج هكر، قم بإدخال رمز الـid فقط ومتابعة جميع الخطوات التي يحتاجها التطبيق سواء مشاهدة الفيديوهات أو الإجابة على استطلاعات الرأي.

ملحوظة:

يجب التأكد من فاعلية ومدى مصداقية البرامج التي تقوم بتحميلها عبر جوجل بلاي عن طريق محرك البحث جوجل أو حول الصفحات الرسمية عبر فيس بوك وتويتر لتجنب الهكر.