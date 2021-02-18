نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير Free Fire Jewels مجانًا وبطرق شرعية آمنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزامنًا مع التحديثات المستمرة التي تُطلقها اللعبة، يبحث الكثير من اللاعبين عن طرق وكيفية شحن جواهر فري فاير Free Fire Jewels مجانًا أو من خلال الرصيد، من أجل الحصول على الماسات والحصول على الأسلحة والأزياء وجلود المركبات والشخصيات المختلفة التي يتم إضافتها وتغييرها من تحديث للآخر، مع العلم أنه يُمكن استرداد تلك العناصر بعد إكمال المهام أو شراؤها مباشرة من المتجر داخل اللعبة، وهو ما تُعرف أيضًا بالحصول على الماس المطلوب من خلال شحن الرصيد مقابل المال أو عبر الخصم من رصيدك، مع العلم أن الحد الأقصى للشراء هو 5600 ماسة فقط، حتى تتمكن من الحصول على المكافآت والهدايا.

شحن جواهر فري فاير Free Fire Jewels

والآن نوضح لكم أهم طرق شحن جواهر فري فاير Free Fire Jewels، والتي تنقسم إلى نوعين (مجاني – وبرصيد مدفوع)، ام طرق الشحن المجانية منها الآمنة بطريقة شرعية بعيدًا عن التهكير والغش التي تعرض حسابك للغلق، فمنها الحصول على Free Fire Jewels من خلال الأصدقاء مجانًا، وذلك في إطار خطط التعاون المشترك بينهما لمواجهة الأعداء والمنافسين، حيث يستطيع اللاعب من إرسال جواهر في شكل ماسات وهدايا متنوعة لصديقه، ويمكن الشحن المجاني أيضًا من خلال اليوتيوبرز أو أصحاب قنوات اليوتيوب المتخصصة عن طريق المسابقات التي يقدمونها من أجل دعم قنواتهم، وفي المقابل يوفرون شحن الجواهر مجانًا، ولكن لابد من وجود ثقة في هذا الشخص وضمان عدم خداعه، بالإضافة إمكانية الشحن أيضًا من خلال الأكواد، وهي إن كانت صعبة ولكنها مُتاحة، وتتطلب بحث واهتمام بشكل دائم ومستمر نظرًا لشراسة المنافسة عليها من ملايين اللاعبين.



طرق شحن جواهر فري فاير برصيد مدفوع

أما عن شحن جواهر فري فاير من خلال الرصيد المدفوع، ننشر لك أبرز الطرق الشرعية والآمنة:

الشحن من خلال رصيد الـ ID الخاص بك والخصم المباشر.

إمكانية الشحن من خلال سوق جوميا.

عبر تطبيق الشحن للهواتف الذكية الأندرويد والآيفون.

عن طريق بطاقات جوجل بلاي.

البحث والشراء عن طريق التواصل مع أصدقاء التواصل الاجتماعي.

كيفية الشحن عبر تطبيق الجوالات

بالنسبة للشحن عبر التطبيق الخاصة بذلك، فيتم تحميله وتثبيته من المتجر الرئيسي، ثم فتح وتفعيل الفتح عبر الرسالة التي تصلك برقم موبايلك، ثم كتابة رقم بطاقة الماستركارد أو الفيزا أو الباي بال الخاصة بك التي سيتم خصم الرصيد منها أو بطاقة الدفع البنكي، وتحديد قيمة وحجم القسائم أو بطاقات هدايا التي تريد الحصول عليها، ثم الضغط موافق على غرار شحن شدات ببجي 2021.