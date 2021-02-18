نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايقاف خدمة stc مؤقتا و كيفية إعادة الخدمة مرة أخري في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايقاف الخدمة مؤقتا stc وكيفية إعادة الخدمة مرة أخري، تعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات المقدمة من قبل شركة الاتصالات بالمملكة السعودية وهي من أكبر الشركات الموجودة داخل البلاد حيث تقوم بتقديم العديد من الخدمات والمميزات الهامة لجميع العملاء وتوافر عليهم الوقت والجهد عند النقطة في الاستعلام أو الاستفادة من بعض الخدمات عبر الانترنت بدون الحاجة الذهاب إلى مقر الشركة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة إيقاف الخدمة مؤقتا stc وكيفية إعادة الخدمة بعد توقفها بشكل مؤقت.

طريقة إيقاف الخدمة مؤقتا stc

يمكنكم معرفة كيفية إيقاف الخدمة بالشريحة الخاصة بشركة الاتصالات بالمملكة السعودية من خلال الاتصال على رقم 900 بفريق الدعم في شركة الاتصالات السعودية بعد ذلك يتم اتباع التعليمات التي تتعلق بالخدمة تكون مقابل رسوم محددة ثم سوف تصل إليك رسالة تم فصل الخدمة عن هاتفك بشكل مؤقت.

إيقاف الخدمة مؤقتا بشريحة الاتصالات السعودية

يتم تحميل هذا التطبيق عبر الأجهزة الذكية من خلال الاندرويد أو إيفون ثم تحديد الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة الإيقاف المؤقت واتباع الخطوات المحددة لوقف الخدمة وسوف تصل إليك سهلا توضح أنه تم فصل الخدمة عن هاتفك مؤقتاً.

كيفية إعادة الخدمة بعد فصلها مؤقتا stc

يمكنكم تفعيل الخدمة مرة أخرى بعد فصلها من خلال استخدام شريحة الاتصالات السعودية عن طريق استخدام كود الخدمة وهو الشباك 902 نجمة ثم تقوم بالضغط على القائمة الرئيسية وتحدد الخدمات ثم تقوم بالضغط علي كلمة إعادة الخدمة، وسوف تعود الخدمة مرة أخرى سوف تصل إليك رسالة توضح أن الخدمة تعمل بشكل جيد وسوف يتم دفع رسوم الخدمة ويمكن لأي شخص أن يقوم بإعادة الخدمة التي تم فصلها بشكل مؤقت في أي وقت، وذلك من خلال الخطوات التي قمنا بتوضيحها من خلال السطور الماضية بخدمة stc.