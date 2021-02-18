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عمر شويل - جدة خطوات إجراء مكالمة فيديو من واتساب ويب، يعتبر تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات التي يستخدمها الملايين من الأشخاص بسهولة استخدامها وهو تطبيق المراسلات الفورية حتى يمكنك إجراء مكالمة صوت أو فيديو من خلال واتساب ويب، حيث يهتم الكثير من الأشخاص استخدامه التطبيقات في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد لمنع التجمعات للمحافظة على صحة الجميع، وبالتالي يتم الأصدقاء والعائلات إلى استخدام هذه التطبيقات الحديثة للتواصل مع أحبائه.

اختصار مكالمة الفيديو على واتساب ويب

يتم إضافة اختصار مكالمة الفيديو عن طريق نسخة من متصفح الويب حيث يساعد جميع المشاركين من إنشاء غرفة بينهم مع وجود رابط يمكنك أن تقوم بمشاركته مع العديد من الأشخاص الذين يعيدون الانضمام إلى المكالمة بجانب أن يوجد العديد من الأشخاص المستخدمين يقومون باستخدام هذه هذه الطريقة على فيسبوك، ولكن يسمح بإحضار مكالمات فيديو واتساب إلى ماسنجر، ولكن ينبغي أولا أن يقوم بتثبيت التطبيق حتى يحدث ترابط، وبالتالي لا تستطيع إجراء مكالمة فيديو بدون أن يتم ربط حساب حسابك تطبيق ماسنجر رموز.

خطوات إجراء مكالمة فيديو واتس أب ويب

يمكنكم من خلال السطور القادمة أبناء مكالمة فيديو من خلال اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم الإبداع المكالمات مع الأصدقاء والأهل أو إنشاء اجتماع اتصل إلى 50 شخص واليكم الخطوات كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى واتساب ويب من خلال مزامنة الهاتف بعد ذلك تقوم بالضغط على قائمة الخيارات سوف تجدها أمامك جهة اليسار بعد ذلك تقوم بالضغط على القائمة،

واختيار إنشاء غرفة ثم اضغط على الانتقال إلى ماسنجر في حالة عدم وجود حساب فينبغي تسجيل الدخول إلى الصفحة الجديدة، باستخدام البيانات الخاصة بالفيسبوك بعد الانتهاء من هذه الخطوات سوف تذاع أمامك نافذة جديدة سوف تبدأ بـ تفعيل الكاميرا والميكروفون، وسوف تجد أسفل صورتك رابط يمكنك نسخة ومشاركته مع الأفراد الذين تريدهم أن ينضموا إلى هذه المحادثة.