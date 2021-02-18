نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق mGamer لشحن جواهر فري فاير بسهولة وطريقة مضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق mGamer لشحن جواهر فري فاير، حصدت لعبة فري فاير في الفترة الأخيرة الكثير من اللاعبين وجذبت انتباه الكثير من محبي الألعاب المماثلة للعبة فري فاير، ولعبة ببجي موبايل الشهيرة، وفي هذا المقال سنتحدث عن أهم الطرق الحديثة للحصول علي جواهر فري فاير في لعبة فري فاير موبايل، وهو تطبيق أثبت مصداقية عظيمة في استخدامه لشحن جواهر فري فاير، وأيضا شحن شدات ببجي وهو التطبيق الحديث mGamer، الذي يمكنك تحميله علي هواتف الأندرويد بسهولة وبدون تكلفة أو استخدام رصيد بطريقة مجانية 100% .



تطبيق mGamer لشحن جواهر فري فاير

يتميز البرنامج في الحصول علي نقاط وتحويلها بسهولة إلي جواهر لعبة free fire وأيضا شحن شدات ببجي موبايل بطريقة مجانية ، يعتبر منافس قوي لتطبيق klnfe dash الذي تحدثنا عن قوة فعاليته في تجميع النقاط وللحصول علي النقاط من خلال تطبيق mGamer ، إليك جميع الطرق والخطوات التي تمكنك من جمع النقاط بسهولة.

1-الدخول إلي مواقع الويب لشحن جواهر فري فاير

حيث يتوافر لدى التطبيق عدد من مواقع الويب، وعند زيارتك إليها يتم تزويدك بعدد من النقاط .

2-اللعب من خلال التطبيق

عن طريق اللعب من خلال التطبيق، يوفر لك التطبيق الألعاب والمهمات، عند اجتيازها يوفر لك النقاط بحسب كل لعبة لشحن جواهر لعبة فري فاير بسهولة.

3-إرسال دعوة إلي أصدقائك لاستخدام التطبيق

عن طريق إرسال دعوة إلي أصدقائك لاستخدام التطبيق، فعندما ترسل دعوة لأصدقائك لتحميل التطبيق، يمكنك ذلك من الحصول علي عدد كبير من النقاط يصل إلي 500 نقطة .

4-مشاهدة الفيديوهات لشحن جواهر فري فاير

عن طريق مشاهدة الفيديوهات، حيث يوفر هذا التطبيق عدد من الفيديوهات قصيرة المدة، عند مشاهدتها يمكنك الحصول علي النقاط بسهولة .

وإليك في هذه المقالة موقع شحن شدات ببجي مجانا واكسب شدات لانهائية.

5- تقييم التطبيق

عن طريق تقييم التطبيق، حيث عند تقييمك لهذا التطبيق، سيمنحك نحو مائة نقطة يمكنك تحويلها بسهولة للاستفادة منها في شحن الجواهر داخل اللعبة.

6- الربح من خلال الأصدقاء

عن طريق الربح من خلال الأصدقاء، عند دعوتك إلي الأصدقاء وإدخالهم ل كود التحويل الخاص بك، سيصلك من أرباح أصدقائك نحو 10% من النقاط التي يحصل عليها صديقك داخل اللعبة .