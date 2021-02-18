نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هواوي نوفا 8 برو العملاق الجديد في عالم الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواوي نوفا 8 برو عملاق جديد في عالم الجوالات الذكية، وسوف تقوم شركة هواوي الصينية بطرحه بالأسواق العالمية خلال شهر فبراير 2021م، ودائماً تتميز هواتف نوفا بالإمكانيات والمواصفات العالمية، ويكون الإقبال على شرائها كبير من قبل عشاق هواتف شركة هواوي، وتضم هذه السلسلة الجديدة هاتف Huawei Nova 8، وهاتفنا الذي سوف نتحدث عته Huawei Nova 8 Pro، وتأمل الشركة أن يحقق هذه السلسلة من Nova النجاح الذي حققته هواتف Huawei Nova 7i، وهاتف Huawei Nova 7 Pro، وسوف يحتوي الموبايل على العديد من المزايا والإمكانيات الكبيرة التي سوف تجعله ينافس هواتف أكبر الشركات العالمية مثل آبل وسامسونج، وسوف نتحدث من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات هواوي نوفا 8 برو.

مواصفات هواوي نوفا 8 برو

يحتوي جوال Huawei Nova 8 Pro على العديد من الإمكانيات والمواصفات الرائعة وهى كما يأتي:-

الموبايل يدعم تشغيل شبكة الجيل الخامس بالإضافة إلى شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع. يبلغ وزن الجوال 184 جرام. أبعاد الجوال 163.3*74.1*7.9 مللي متر. الهاتف مصنوع من طبقة زجاجية من الأمام والخلف، وإطار جانبي من الألمنيوم. يدعم الموبايل تشغيل عدد 2 شريحة اتصال من نوع Nano SIM. يحتوي على واجهة مستخدم من نوع EMUI 11. نظام تشغيل الموبايل Android 10 ولا يدعم تشغيل خدمات جوجل. نوع المعالج Kirin 985 5G، ويعمل بتكنولوجيا 7 نانو متر، ثماني النواة. يحتوي على معالج رسوميات من نوع Mali-G77. يأتي الهاتف بنوعين من حيث الذاكرة، الأول يأتي بسعة 128 جيجابايت، والثاني يأتي بسعة 256 جيجابايت، ويأتي النوعين بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت. لا يدعم تركيب كارت ميموري. يحتوي على أنواع عديدة من حيث صوت التنبيه، اهتزاز، ونغمات، وMP3، و WAV. يحتوي على مكبرات صوت. لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم. يحتوي على ميكروفون لمنع الضوضاء والضجيج أثناء التحدث أو التصوير أو التسجيل. يحتوي على طرق اتصال لاسلكية مثل واي فاي بترددات a/b/g/n/a/6. يحتوي على أحدث إصدارات البلوتوث 5.2. يحتوي على تقنية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية ونظم الملاحة. الهاتف يدعم الاتصال القريب من خلال الـ NFC. لا يدعم تشغيل راديو FM. يدعم USB 2 من نوع Type-C10، ويدعم الـ OTG. يحتوي على العديد من المستشعرات والتي منها بصمة الأصابع الضوئية التي توجد أسفل شاشة الهاتف، ومستشعر التسارع والتقارب، ومستشعر البوصلة، والجيرو سكوب. سعة البطارية 4000 ملي أمبير. البطارية غير قابلة للإزالة من الموبايل إلا من خلال متخصص أو التوكيل. نوع البطارية ليثيوم بوليمر. تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات، ويصل الشحن إلى 60% في خمسة عشر دقيقة، ويصل إلى 100% في خمسة وثلاثون دقيقة. يصل وقت التحدث 3G حوالي 25 ساعة، ووقت التصفح على الإنترنت 13 ساعة. تصمد البطارية 12 ساعة عند مشاهدة الفيديوهات، وتصمد 74 ساعة عند الاستماع إلى الموسيقى. الهاتف يأتي بألوان عديدة الأسود، والأبيض، والأزرق، والأخضر.

مواصفات شاشة Huawei Nova 8 Pro

شاشة هواوي نوفا 8 برو تحتوي على مواصفات كبيرة ورائعة وهى كما يأتي:-

شاشة الجوال من نوع OLED.

تدعم 16 مليون لون، وتدعم اللمس المتعدد.

تبلغ مساحة الشاشة 6.72 إنش، وتدعم أبعاد العرض الجديد 19.5:9.

تبلغ دقة الشاشة 2676*1236 بكسل، وتبلغ كثافة البكسلات 439 بكسل في كل بوصة.

معدل تحديث شاشة هواوي نوفا 8 برو 120 هرتز.

مواصفات كاميرات هواوي نوفا 8 برو

يأتي جوال Huawei Nova 8 Pro على ستة كاميرات، أربعة كاميرات خلفية، وكاميرتان أماميتان مواصفاته كالآتي:-

الكاميرا الخلفية للجوال رباعية، دقة الكاميرا الأولى 64 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.8/F، بزاوية واسعة والكاميرا ثنائية التركيز، والثانية دقتها 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 8 ميجا بكسل، وهى كاميرا واسعة جداً، والثالثة دقتها 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.4/F، وتستخدم في العزل، والرابعة دقتها 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.4/F وتستخدم في التصوير الماكرو. الكاميرا الخلفية تحتوي على فلاش LED مزدوج. تدعم التصوير البانوراما، وتدعم الـ HDR. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، والتصوير بجودة 1080 بكسل، والتصوير بجودة 720 بكسل. تحتوي على مستشعر يمنع الاهتزاز عند التصوير. الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة، تبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.0/F، بزاوية واسعة، والكاميرا الثانية دقتها 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.4/F، وهى كاميرا فائقة الاتساع. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K. تدعم خاصية الـ HDR.

سعر Huawei Nova 8 Pro

يبلغ سعر هواوي نوفا 8 برو النسخة 128 جيجابايت ذاكرة داخلية، و8 جيجابايت ذاكرة عشوائية 610 دولار أمريكي، وسعر النسخة 256 جيجابايت ذاكرة داخلية صلبة، و 8 جيجابايت ذاكرة عشوائية 670 دولار أمريكي، وسعر الجوال مرتفع نوعاً ما عن بقية هواتف الشركات الأخرى، التي تأتي في نفس الفئة السعرية المتوسطة.