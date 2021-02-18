نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقبوا ميزة واتساب WhatsApp الجديدة فتح حساب المستخدم فى أكثر من جهاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ظهور الشائعات مؤخراً عن تطبيق واتساب WhatsApp وقد صرحت الشركة الرسمية عن التطبيق ببعض المعلومات التي توضح خصوصيات التطبيق اتجاه المستخدم وأن أهم أهداف الشركة مصلحة وأمان المستخدم، وقد أصبح تطبيق واتس آب من أعلى التطبيق تحميلاً في العالم بأكمله ويعتبر من أهم التطبيقات ضمن مجالات التواصل الاجتماعي.

حيث أصبح تطبيق واتساب أحد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استعمالاً واستخداماً حول العالم كله، ولكن لم يتم النظر عليه إلى عدم دعمه للعديد من المميزات الموجودة في الكثير من التطبيقات المنافسة، ومن تلك التطبيقات فعلى سبيل المثال يعتبر Telegram منافساً شرساً له في الخصائص التي يتميز بها التطبيق، ويحتوي على العديد من المميزات التي تفوق بعضها مميزات الأول، لذلك يدفع العديد من المستخدمين لتلك التطبيقات في الوطن بأكمله في الأيام الأخيرة إلى البديل المنافس للحصول على مميزات أكثر.

وفي الأيام الأخيرة من ظهور الشائعات عندما تم تداول معلومات خاطئة بخصوص سياسة الخصوصية عن تطبيق الواتساب أصبح معظم الطلاب والشركات يستخدام تيليجرام ويفضل على منافسه الأميركي، ويعود ذلك لوجود خاصية القنوات التي تسمح للمستخدمين بمتابعة المحتوى الخاص بهم بشكل مسهلة ومجاناً وذلك خلافاً عن منصات التواصل الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى القدرة على رفع ملفات بأحجام كبيرة لا يقبلها WhatsApp بشكله الحالي.

ميزة واتساب WhatsApp الجديدة

في الأيام القادمة سوف يتم الإعلان عن الميزة الجديدة التي يعتزم التطبيق إضافتها للمستخدمين وينتظرها الكثير، وصلت حالياً للنسخ التجريبية، قد تسمح للمستخدم في المستقبل إضافة حسابه في جميع أجهزته سواء هاتفه المحمول أو أجهزة التابلت والآيباد، أو حتى أجهزة الكمبيوتر، وتلك التفاصيل تم الإعلان عنها في صحيفة هندية ومن المتوقع أن تكون جاهزة للإضافة في تحديث سيتم صدوره في أقل من شهرين لجميع مستخدمي التطبيق.

حيث أن للتحديث فوائد عملية إلا أنه يحمل جانباً سلبياً، إذ إن إتاحة فرصة الدخول عبر أكثر من جهاز في حساب واحد، قد يصعّب من عملية تشفير البيانات التي تتم في التطبيق، لأن من أهم مميزات تطبيق واتساب تشفير المحادثات بين المستخدمين وذلك للوصول للحد الأقصى من الأمان والخصوصية.

حل مشاكل تطبيق واتساب في التحديث القادم

من الممكن أم يحمل إعلان الشركة المقبل حلاً لهذه المخاوف التى تواجه الجميع أمام خصوصية الواتساب، إذ تواجه منصة التواصل انتقادات كافية ليست بحاجة لمناقشتها، انطلقت مع إعلان سياسة الخصوصية الجديدة التي كانت تعتزم البدء في تطبيقها على المستخدمين بداية من شهر فبراير الجاري.