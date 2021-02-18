طريقة شحن شدات ببجي مجانا بدون فيزا أحصل على مليون شدة مجانا

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا لكي تستطيع الحصول على طرق ملائمة للشحن شدات ببجي يجب أن تقوم باللجوء إلى العديد من الطرق، لكي تحصل عليها دون أن تفقد حسابك عن طريق بعض الأشخاص المتطفلين، وبالتأكيد ستجد هذه الطرق في هذا المقال شحن شدات ببجي مجانا .

شحن شدات ببجي مجانا

شحن شدات ببجي بالطرق السليمة أفضل بكل تأكيد من أن تقوم بالذهاب إلى بضعت أشخاص لا يعرفون أي شيء ويعرضون حسابك للخطر، ومن هذه الطرق:

أن تقوم بالذهاب إلى لعب بعض الألعاب التي تقوم بشحن رصيد على بطاقة جوجل كلما قمت باللعب والفوز في هذه التطبيقات.

أو حرصت على شحن حساب جوجل بلاي او اب ستور من أجل القيام بشراء الأشياء التي تريدها.

لذلك عن طريق هذه الطرق يجب عليك أن تلعب في أحد التطبيقات حتى تحصل على بطاقات شحن، تستطيع أن تقوم بتحويلها إلى شدات ببجي بشكل مجاني دون أن تقوم بدفع أي نقود.

طريقة شحن شدات ببجي

يمكنك أن تشحن شدات ببجي من أي مكان في العالم العربي لأنه يقوموا بعرض العديد من الباقات المختلفة حتى تستطيع أن تقوم بأخذ الباقة التي تريدها، فإذا كنت في جمهورية مصر العربية وتريد أن تقوم بشراء شدات، شحن شدات ببجي مجانا الأسعار كتالي:

يمكنك شراء 60 شدة بسعر 15.43 جنيه مصري.

شراء 300 شدة بالإضافة إلى 25 شدة بسعر 74.73 جنيه مصري.

شراء 600 شدة بالإضافة إلى 60 شدة بسعر 149.45 جنيه مصري.