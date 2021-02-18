نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة واتساب جديدة وإطلاق إصدار واتس اب بلس جديد 2021 ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد خلال هذه الأيام عمليات بحث بشكل مستمر من قبل الأشخاص المهتمين بالتكنولوجيا وأحدث إصدار للتطبيقات، فقد أعلن تطبيق الواتساب منذ مدة قليلة عن إصدار تطبيق جديد يسمى “واتساب الأزرق بلس 2021″، بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة التي أصبحت مضافة إلى الواتساب الأصلي، حيث يتم استخدام التطبيق بكل سهولة ويسر ويتميز بأنه آمن وسهل الاستخدام، وهذا ما يبحث عن الشخص المستخدم خاصة بعد آخر جدال شهده التطبيق بسبب الموافقة على سياسة الخصوصية، و نتج عنه انتشار عدد من الشائعات تسببت في ترك العديد من مستخدميه لهذا التطبيق واللجوء على التطبيقات الأخرى المشابهة مثل (تليجرام – سيجنال)، ومن خلال هذا المقال نعرض تفاصيل التحديث الأخير الذي ضمه الواتساب والميزات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها، والإصدار الجديد من واتساب الأزرق بلس 2021.

تطبيق الواتساب والتحديثات الأخيرة:

يعد تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات التي يستخدمها المواطنين محبي التكنولوجيا ومن أكثر التطبيقات السهولة في الاستخدام، حيث يمكن للمواطن أو الشخص المستخدم التواصل مع البعيد في أي مكان من خلال إرسال رسائل إلكترونية، ويضم التحديث الأخير عدداً من المميزات التي لفتت انتباه المستخدمين ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الميزات.

الميزات الجديدة في الواتساب:

أعلن تطبيق الواتساب عن استخدام ميزات جديدة ومتنوعة تسهل الاستخدام على الفرد، حيث يتمكن المستخدم من حذف الرسائل بدون أن يراها أحد غيره، بالإضافة إلى ميزة المكالمات الجماعية عبر الفيديو أو الصوتية، بالإضافة إلى إمكانية إخفاء الدردشة وعدم ظهورها أثناء المراسلات وذلك من خلال أرشفتها، بالإضافة إلى إمكانية رؤية المسجات وإخفاء ما يثبت رؤيتها وذلك من خلال الدخول على الإعدادات.

الواتساب الأزرق بلس 2021:

لتجنب كافة المشاكل التي تعرض لها التطبيق بعد التحديث الأخير الذي أحدث ضجة، أعلن التطبيق على صدور إصدار جديد من الواتساب وهو الواتساب الأزرق بلس 2021، حيث يحمل كافة صفات الواتس الأخضر بالإضافة إلى بعض المميزات التي ينفرد بها ونوضحها لكافة متابعينا من خلال موقعنا مميزات الواتساب الأزرق بلس 2021.

مميزات الواتساب الأزرق بلس:

يقدم تطبيق واتساب بلس الأزرق بعض المميزات الرئيسية على غرار الإصدار الرسمي مثل إرسال الرسائل النصية وملفات الوسائط المتعددة إلى جانب ذلك يدعم التطبيق إمكانية عمل حسابين مختلفين على نفس الهاتف وإرسال ملفات وسائط (فيديوهات – صور – ورسائل صوتية) ذات سعة كبيرة وإمكانية إرسال فيديو بحجم يصل إلى 50 ميجابيت

من مميزات واتساب بلس الأزرق إمكانية مشاركة صور عالية الدقة تصل إلى 4k وإمكانية إرسال مقاطع صوتية تصل حجمها إلى أكثر من 100 ميجابيت للملف الواحد

بالإضافة إلى زيادة مدة مشاركة فيديوهات ميزة الحالة بما يصل إلى أكثر من 7 دقائق إلى جانب ميزة الرد الآلي على الرسائل المستلمة حماية التطبيق بشكل دوري من الفيروسات ومحاولات الاختراق مع إمكانية تحميل أنواع مختلفة من الملصقات دون الحاجة لتطبيق طرف ثاني