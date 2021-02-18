تجربة عملية رائعة لتسريع شحن بطارية الهاتف 100% في عشر دقائق فقط

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عمر شويل - جدة تجربة عملية رائعة لشحن بطارية الهاتف 100% في عشر دقائق فقط وتسريع عملية الشحن بشكل آمن وفعال، هل تصدق أن هناك طريقة لتسريع شحن بطارية الهاتف وإطالة عمر البطارية في نفس الوقت؟ يبحث الكثيرين عن طريقة لزيادة سرعة شحن البطارية ويشتكي معظمهم من تأخر اكتمال الشحن، حيث تقل سرعة شحن البطارية مع الوقت بسبب ضعف الشاحن أو عيب في الهاتف أو عيب في مكان الشحن الرئيسي، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة متميزة لملء البطارية مئة في المئة في خلال 10 دقائق فقط لا غير، ومهما كان العيب في التليفون أو في الشاحن سوف تتخلص من هذه المشكلة بل وسوف يدوم معك الشحن إلى يومين متكاملين، تابع وعليك بالالتزام بالخطوات جيدا كي تحافظ على هاتفك وتزيد من عمر البطارية.

أفضل طريقة لتسريع شحن بطارية الهاتف

اولا عليك استهلاك بطارية الهاتف حتى تصل إلى واحد في المئة بدون شحن، وتنتظر حتى يصل الشحن إلى صفر في المئة ثم انتظر حتى يفصل الهاتف تماما، بعد ذلك قم بفتح الهاتف مره أخرى حتى وتتكرر هذه الخطوة حتى لا يستطيع الهاتف أن يفتح مرة أخرى، وبعد قفل الهاتف نهائيا قم بوضعه على الشاحن وانتظر حتى يصل مئة المئة، وبهذه الخطوة تكون جددت البطارية مرة أخرى وفعلت نظامها

بعد اكتمال شحن البطارية قم بفتح الهاتف وقفل جميع التطبيقات الغير مستخدمة والتي تعمل في الخلفية، كما يجب عليك إلغاء تفعيل كل من البلوتوث وال جي بي اس، وحتى تستطيع أن تفعل ذلك بكل سهولة وتكتشف التطبيقات التي تعمل في الخلفية دون استخدامها، يمكنك تنزيل تطبيق Kill Apps من متجر جوجل بلاي، حيث أن هذا التطبيق يقتل جميع التطبيقات المفتوحة في هاتف، ويسرع من وقت شحن بطارية الهاتف ويزيد من كفاءتها.

طرق الحفاظ على البطارية ونسبة الشحن

أولا عليك تجنب استخدام الهاتف أثناء عملية شحن البطارية ويفضل أن يكون مغلق أو على وضع الطيران، مع محاولة تجنب وصول طاقة البطارية المتبقية إلى اقل من 10 في المئة، ويفضل أن تقوم بتوصيل الشاحن قبل الوصول لتلك النسبة، أيضا لا تقم بشحن البطارية لأكثر من 80 في المئة وقم بإزالة الجوال من الشاحن فذلك يزيد من عمر البطارية، أيضا تجنب شحن الهاتف من عن طريق اللاب توب لأنه يقلل من عمر البطارية بنسبة 60% مع تجنب تعريض الهاتف لأشعة الشمس عند وضعه على الشاحن، يجب عليك أيضا استخدام شاحن أصلي وفصله من المقبس بعد انتهاء عملية شحن بطارية الهاتف.