نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيل واتس اب بلس .. و ما هي مميزات واتساب عمر الأزرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتيح تنزيل واتس اب بلس للمستخدمين التعامل مع إصدار معدل لتطبيق واتس اب، يجمع بين خصائص واتس اب الأخضر وجي واتس اب، حيث يمكن استخدام أرقام هاتف عديدة على هاتف واحد دون التعرض للحظر.

تنزيل واتس اب بلس

هناك العديد من المميزات التي يمكنك الحصول عليها عند تنزيل واتس اب بلس والتي جاء أبرزها:

إمكانية اختيار رموز تعبيرية مختلفة. تحديث إعدادات وألوان التطبيق. إخفاء حالة الاتصال وكلمة جاري الكتابة. تفعيل خاصية الرسائل الغير مقروءة إمكانية الحصول على نسخة احتياطية. إضافة أكثر من 30 رقم هاتف للبرنامج دون التعرض للحظر.

مميزات واتساب عمر الأزرق

واتساب عمر الأزرق يعتبر واتساب عمر الأزرق أحد احدث النسخ المعدلة لتطبيق واتساب والذي حصد جماهيرية كبيرة نتيجة لما يتمتع به من مميزات والتي جاء أبرزها:

تعزيز الحماية ضد الحظر. إمكانية سحب الدردشة في اتجاه اليسار لإيقافها. إمكانية حذف رسائل الطرفين في أي وقت.

تحميل واتس اب بلس الأخضر

يعتبر واتس اب بلس الأخضر من التطبيقات التي حازت على شهرة واسعة في وقت وجيز، وقد جاء التطبيق بالعديد من المميزات والتي كان أبرزها:

خاصية الرد التلقائي حال انشغال المستخدم. توفير العديد من خيارات الخصوصية. توفير خاصية إرسال 90رسالة في مرة واحدة.

واتساب عمر العنابي

والذي حمل العديد من المميزات الغير موجودة في تطبيقات واتس اب المعدلة الأخرى مثل

تحميل القرآن الكريم كاملاً على التطبيق. يوفر خاصية الدردشات المتعددة. إمكانية إضافة اسم المستخدم ورقم هاتفه في واجهة التطبيق بديلاً عن كلمة واتساب. وقد تم عرض طريقة تنزيل واتس اب برابط مباشر وأهم مميزات التطبيق والتحديثات التي طرأت عليه دون غيره من تطبيقات واتس اب التقليدية والتي توفر تجربة أفضل للمستخدم.