أسعارها مواصفات تويوتا برادو في السوق 

تحظى السيارات الرياضية متعددة الاستخدام وإصدارات الدفع الرباعي، بشهرة واسعة في العديد من بلدان العالم، وخاصة السوق الخليجي للسيارت، ومن ضمن النماذج المنافسة تأتي أيقونة الصانع الياباني "تويوتا برادو" موديل 2021 بالعديد من المواصفات الفنية وعوامل الأمان، و التي تتناسب مع الطرق الوعرة.

تستمد تويوتا برادو موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2.7 لتر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 164 حصان عند 5200 لفة في الدقيقة، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 246 نيوتن/متر عند 3900.

يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، معتمدة على خاصية الدفع الكلي للعجلات، وتبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 7.9 لتر عندما تقطع مسافات قدرها 100 كم.

و تقدر الأبعاد الهيكلية لـ"تويوتا برادو" موديل 2021، فبلغت نسبة الطول نحو 4840 مم، و بعرض 1885 ، و بإرتفاع قدر بـ 1845، كما تضم السيارة العديد من وسائل الأمن و السلامة و التي تشمل مجموعة الوسائد الهوائية AIR BAGS و ستائر الحماية، نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، بجانب العديد من أنظمة الثبات والتحكم، وتعزيز السيارة على خوض المرتفعات والمنحدرات.

تأتي السيارة بتصميم عملاق على طريقة الصانع الياباني، حيث ترتكز على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق، و مصابيح أمامية حادة، بالإضافة إلى مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، ومرايات كهربائية جانبية مزودة شرائط ضوئية، و أقطاب مزدوجة تعلو سقف السيارة.

بالإضافة إلى مثبت سرعة، وتكييف هوائي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تحتوى على العديد من أنظمة التحكم، ونظام ترفيهي وشاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.