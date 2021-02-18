نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارع بإزالة هذا الملف من هاتفك!! مجلد مخفي على جوالك يفضح أسرار أي شخص في المقال التالي

عمر شويل - جدة سارع بإزالة هذا الملف من هاتفك فهو مجلد مخفي على جوالك يحتوى على الملفات التي قمت بإزالتها بالفعل، يفضح أسرار أي شخص لذا عليك حذفه من جوالك باستمرار للاستفادة بمساحة التخزين وضمان حذف الملفات الغير ضرورية، فتلك الملفات السرية تُسبب امتلاء ذاكرة التخزين في الجوال بدون فائدة، ويبحث الكثير عن طريقة أمنة ومضمونة للتخلص منها بدون الحاجة لتحميل تطبيقات أو إضافة برامج، لذا سنتناول اليوم تفصيلا الحديث عن طريقة سهلة ومُيسرة تجعل قلبك مُطمئن من عدم ظهور أي ملفات قد قمت بمسحها من فيديوهات وصور وملفات أُخرى، بالإضافة إلى حذف ملفات تأخذ سعة كبيرة من مساحة التخزين في جوالك وبدون فائدة.

طريقة حذف الملفات السرية من الجوال

للحفاظ على خصوصيتك والاستفادة من مساحة تخزين داخلية أكبر في هاتفك، قم بالدخول إلى ذاكرة التخزين الداخلية ثم اضغط على ملفاتي ثم على ذاكرة التخزين الخاصة Storage interne، قم بعد ذلك بالضغط على إعدادات وسيتم ظهور عدة خيارات عليك إختيار Parametres، ثم وضع علامة صح أمام Afficher les fichiers masques وهذا سيجعل هاتفك يظهر الملفات المخفية والتي سوف نقوم بحذفها.

بعد إظهار الملفات السرية في الجوال يتم الرجوع للخطوة السابقة، ثم قم بالدخول إلى المُجلد الذي يحتوي على صورك والضغط عليه وهو ملف DCIM ثم اضغط على thumbnails وهو الملف المخفي قمنا بإظهاره اعتماداً على الخطوة المُسبقة التي قمنا بها، وسنلاحظ أن هذا الملف المخفي يشغل حيز كبير لا يقل عن 1 جيجا، وقد ترى أن حجمه يتجاوز 2 أو 3 أو 4 جيجا، لذا قم بحذفه وسوف تحصل على خصوصية أكثر ومساحة تخزين أكبر.

عند حذف هذا الملف المخفي لا يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال على الملفات المحفوظة في جهازك،فإذا توجهت مثلا إلى معرض الصور أو مقاطع الفيديو لن تجد ملفات محذوفة؛ لذا فلا تقلق من حذف هذا الملف على الإطلاق، كما أن ملف thumbnails به جميع الصور والفيديوهات التي تم حذفها مُسبقاً؛ لذلك عليك التخلص منه لأنه يحتوي على أسرار خطيرة تُشكل مشكلة لديك إذا كنت متحفظ على عدم إظهارها.

زيادة مساحة تخزين الهاتف

هناك أيضا ملف عليك إزالته للحصول على مساحة تخزين أكبر في هاتفك دون حذف الملفات أو الصور الهامة، بعد الدخول إلى ذاكرة التخزين الداخلية ثم الضغط على ملفاتي ثم الضغط على ذاكرة التخزين الخاصة، ستلاحظ أن أول ملف يظهر تحت اسم Android هو ملف غير مهم على الإطلاق، يشغل حيز لا يقل عن 1.26 جيجا بايت ويمكن أن يشغل 2 أو 3 أو 4 جيجا بايت على جوالك مع عدم أهميته، لذا سنقوم بحذفه فهو يحتوي على مُخلفات إثر الاستعمال اليومي لجميع التطبيقات.