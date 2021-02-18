خطوات شحن شدات لعبة ببجي مجانا 1000 شدة بدون فيزا

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عمر شويل - جدة شحن شدات لعبة ببجي مجانا لعبة ببجي تعتبر من أشهر الألعاب القتالية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وحصلت اللعبة على إعجاب من ملايين حول العالم فاللعبة لها دور في التحسين من قدرات القتال. شحن شدات لعبة ببجي مجانا طريقة شحن شدات لعبة ببجي عن طريق iD عليكم بالذهاب إلى الموقع الخاص بشحن الشدات.

ومن قائمة الدول يتم اختيار “المملكة العربية السعودية”.

وبعد لك ستتمكن من العثور على لعبة ببجي، ثم الضغط على أيقونة انطلق.

ومن فئة الشدات المناسبة قم باختيار الفئة التي ترغب بها.

قم بكتابة ID في الخانة المتواجدة أمامك في واجهة الموقع.

يتم اختيار طريقة الدفع المناسبة، ثم اختيار قيمة الشدات.

يتم النقر على أيقونة “ادفع الآن” المتواجدة أمامكم في أسفل الصفحة.

قم عزيزي القارئ بإتباع إرشادات عملية الدفع.

يتم تشغيل لعبة ببجي وانتقل إلى بريد اللعبة من أجل استلامها. شحن شدات ببجي بالمجان عليكم بالذهاب إلى متجر التطبيقات من الهاتف الجوال.

قم بالبحث عن تطبيق Google Opinion Rewards، ثم القيام بتحميله.

وبعد ذلك يتم تشغيل التطبيق والقيام بإجراء الاستطلاعات المتعددة.

عليك عزيزي القارئ بالاستمرار في أداء تلك الاستطلاعات، من أجل الحصول على الرصيد المناسب.

ثم يتم الانتقال إلى لعبة ببجي من على الجوال، ثم الانتقال إلى تبويب UC Purchase.

قم عزيزي القارئ بتحديد الرصيد من جوجل بلاي لدفع قيمة الشدات. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة

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