نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت واختيار الأسلحة للفوز بسرعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسلحة لعبة فورت نايت إذا كنت تريد أن تحصل على لعبة شديدة الإثارة فعليك بكل تأكيد القيام بلعب لعبة فورت نايت، ويمكنك أن تلعب هذه اللعبة بالتحديد على جميع الأجهزة، بالإضافة إلى أنها تعمل على جعلك تقوم بالشعور بالقوة أثناء تكوينك فريق كامل من أصدقائك وتقوم بالدخول إلى هذه اللعبة الرائعة وتقوموا بالاستمتاع بوقتك، ويمكنكم الاستمتاع عن طريق التعرف على كافة الأسلحة.

أسلحة لعبة فورت نايت

تستطيع أن تقوم باللعب داخل لعبة فورت نايت عن طريق تعديل بعض الإعدادات التي تجعلك تعمل بشكل ملائم، وهذا يتم عن طريق تعديل اختيار إطلاق النار بشكل تلقائي، بحيث أن اللاعب يستطيع أن يقوم برؤية الهدف ويقوم بالإطلاق عليه بشكل مباشر، والأسلحة التي تعمل بهذه الخاصية:

المسدسات

بنادق الصيد.

أسلحة الرشاش الدوار.

البنادق الهجومية.

المسدسات الرشاشة.

أهم أسلحة فورت نايت

لكن هناك بعض الأسلحة التي لا يصلح العمل على تشغيل الوضع التلقائي عند العمل على استخدامها، لأنه يجب أن تقوم بالعمل على الضغط على زر الإطلاق لكي يتم العمل على استخدامها بشكل صحيح وملائم، ومن هذه الأسلحة:

الصواريخ.

القنابل اليدوية.

الفأس.

أسلحة الشجار.

الأقواس.

بنادق القنص.

البازوكا.

طريقة تعديل خاصية الضغط

يمكنك أن تقوم بالضغط والتحكم في أي مكان حتى تستطيع أن تقوم بالضغط على الأسلحة الخاصة به، وهذه الخاصة تجعلك تقوم بالتحكم في أي مكان على الشاشة، لكن هناك بعض اللاعبين يريدون أن يقوموا بالتحكم بشكل أكثر سرعة، لذلك لا يحتاجون للقيام بهذه الخاصية.