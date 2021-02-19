نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شحن شدات ببجي مجانا PUBG والهدايا من الموقع الرسمي midasbuy في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل شحن شدات ببجي مجانا PUBG والهدايا من الموقع الرسمي midasbuy حيث أن شحن الشدات أو الحصول على UC عملة لعبة ببجي من موقع الشركة الأصلي هي أقصر الطرق لشحن شدات ببجي، فمن خلال الدخول على موقع midasbuy يمكنك تحديد العدد التي تريد الحصول عليه من الشدات وتجهيز نفسك للموسم الجديد، يتميز الموقع أنه يدعم معظم الدول العربية تسهيلا للراغبين في شحن هذه اللعبة الإلكترونية التي أصبحت اللعبة الأكثر بحثاً في العالم، كما نقدم لكم أيضا طرق اخري تمتاز بالسهولة واليسر للحصول علي الشدات المجانية.

تفاصيل شحن شدات ببجي من midasbuy

إذا كنت ممن يرغب في شحن شدات ببجي من خلال اقصر الطرق وابسطها يمكنك الآن إتباع هذه الخطوات البسيطة:



يجب عليكم في البداية الانتقال إلي رابط موقع midasbuy. الضغط على الواجهة الرئيسية في لعبة PUBG MOBILE. الضغط على رسم العلم التي تجده في أعلي الصفحة الرئيسية من اليسار. اختيار علم دولتك. ستجد في الخيارات المتاحة أمامك أنك بحاجة إلي تسجيل id الخاص بكم التي ترغب وصول الشدات آلية. يجب عليك تحديد الطريقة المناسبة لك في الدفع. يجب عليكم أيضا تحديد عدد الشدات التي تريدها أن تصل إلي حساباتكم. الموافقة على الشروط والأحكام. سيطلب منك الموقع رقم جوال لإرسال إليك كود مكون من اربع أرقام للتأكد من أنك إنسان حقيقي. بعد أن يتأكد الموقع من انك إنسان فبهذا يتم إرسال إليك الشدات مباشرةً.

كيفية الحصول على الشدات المجانية من midasbuy

يقدم موقع midasbuy العديد من الهدايا والشدات المجانية وفتح صناديق ببجي للاعبين حيث يعتبر هذا المواقع الرسمية التابعة لشركة ببجي، حيث يقدم لك الموقع العديد من العروض في الشحن حيث لكل عملية شحن تجد الهدية المجانية من شدات ببجي.

افضل تطبيق شحن مجاني لشدات ببجي

يوجد الكثير من التطبيقات التي تقدم لكم شحن شدات ببجي مجانا ولكن منها من أكثر تعقيداً في الآلية التي تجمع منها الشدات كما يوجد تطبيقات غير صالحة في الأصل لشحن PUBG MOBILE، لذا سنقدم لكم تطبيق Rozwin هو تطبيق جيد جداً في شحن ببجي عليكم التحميل والتثبيت وإتباع خطوات الشحن من خلاله.

