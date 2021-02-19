نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير اسم المستخدم في لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك عدد كبير من اللاعبين في ببجي موبايل، يتقدمون بتساؤلت ضخمة حول طريقة تغيير اسم المستخدم في اللعبة بعد حصولهم على بطاقات تغيير الاسم من خلال الشراء أو كهدايا داخل اللعبة، وتكمن صعوبة الأمر في إمكانية تواجد تشابه كبير في الاسم المطلوب مع اسم متواجد بالفعل داخل اللعبة، ولكن قامت اللعبة بتسهيل الأمر من خلال توفير مجموعة من الاختيارات المثالية التي من خلالها يمكن تغيير الاسم بكل سهولة وأمان.

تغيير الاسم في لعبة ببجي موبايل

تعتبر لعبة ببجي موبايل واحدة من أهم الألعاب الإلكترونية في عالم ألعاب الفيديو، والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بين عدد كبير من الأفراد من كل مكان حول العالم، مما جعلها اللعبة رقم واحد في العالم أجمع، ونتيجة للنجاح الكبير الذي حققته اللعبة، تم إصدارها بالنسخة الصينية والنسخة الكورية كذلك، وكل منها لها مميزات كبيرة مختلفة عن الأخرى، وتضم الجولة الواحدة في اللعبة مائة لاعب مقسمين إلى فرق كل منها يحتوي على أربع، ولكن في الأخير هناك فائز واحد.

لعبة ببجي موبايل pubg mobile

حتى يتمكن اللاعب من تغيير اسمه في اللعبة يجب عليه الدخول على القائمة الرئيسية والنقر على زر الجرد، ومنه يتم اختير زر القفص المتواجد في يمين الشاشة، ويقوم اللاعب هنا باختيار بطاقة تغيير الاسم والضغط على زي استخدامها، وبعدها يقوم باختيار الاسم الجديد الذي يرغب به والضغط على موافقة.

تُعد هذه اللعبة أشهر الألعاب الالكترونية التي يقوم العديد من الشباب والفتيات بممارستها في مختلف الفئات العمرية، نظراً أنها لعبة مسلية للغاية، كما أنهم يدخلون بها العديد من المنافسات، وتعلمهم الإصرار والتحدي لتحقيق الأهداف، لذا قدمنا لكم كيفية تغيير اسم المستخدم إذا أراد في حسابه على اللعبة.